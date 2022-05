1.5.2022********APC&TCP wird 30 Jahre altVor über 30 Jahren (Weiß vielleicht jemand wann genau?) wurde der APC&TCP Computerclub gegründet.Als einer der größten Amiga Clubs weltweit gab es relativ bald die Fragestellung wie man die ganzen Programmierer im Club besser unterstützten könnte. Es gab wirklich sehr gute Programme undSpiele, aber unsere Clubmitglieder waren nicht so ganz mit den Verträgen der großen Publisher einverstanden. Nach langen Überlegungen wurde dann im Mai 1992 der APC&TCP-Vertrieb gegründet.Hauptaufgabe des Vertriebes war es die Software der Clubmitglieder möglichst effektiv zu vermarkten.Die ersten Softwaretitel von APC&TCP waren dann Databench und 1990. Es folgten relativ schnell weitere Titel wie Kargon, Jaktar, Flyin High, Pinball Brain Damage und viele viele mehr. Auch heute noch veröffentlicht APC&TCP Software-Titel fürden Amiga wie zum Beispiel Roadshow, CygnusED, RESHOOT R, Tiny little Slug, Trap Runner. Weitere Produkte stehen bereits in den Startlöchern.Es gab auch einmal eine Shareware-Serie. Hier wurden einige Dutzend Shareware-Titel von Clubmitgliedern vermarktet.Nebenbei mauserte sich APC&TCP relativ schnell zu einen der günstigsten PD-Disketten-Händler in Deutschland.Anfangs gab es auch eine grosse Anzahl an Fremdprodukten im Sortiment, die vor allem an Clubmitglieder verkauft wurden.Allerdings wurde relativ schnell umgeschwenkt und bis auf wenige Ausnahmen nur noch eigene Produkte angeboten.Eine dieser Ausnahmen ist zum Beispiel die LOAD vom VzEkC e.V. Die Ausgabe 8 wird es auch bald im APC&TCP-Onlineshop geben.Viele Jahre wurde auch das Disketten-Club-Magazin NoCover über APC&TCP vertrieben.Seit über 20 Jahren veröffentlicht APC&TCP das Print-Magazin Amiga Future.Die Amiga Future hat übrigens im Januar ihr 25-Jähriges. Ja, die Amiga Future gibt es immer noch.Im Laufe der Zeit gab es neben Software-Titeln auch eine ganze Reihe an Merchandising von APC&TCP: Poster, Mauspads, Tassen, Aufkleber und vieles, vieles mehr.Auch den Vertrieb der Sonderausgaben des Amiga Joker (2017 und 2019) hatte APC&TCP übernommen.Und seit kurzem ist auch die VD aktuell bei APC&TCP erhältlich.In vielen Bereichen war APC&TCP im Hintergrund aktiv, ohne dass die User das großartig mitbekommen haben.Zum Beispiel wurde von APC&TCP der Kartenvorverkauf für die Amiga Messen von ICP übernommen.Und natürlich hat APC&TCP den Amiga auf der Gamescom auf rund 100qm präsentiert.Auch auf der Amiga 37 im Herbst 2022 wird APC&TCP wieder dabei sein und versucht im Hintergrund auch dem Veranstalter etwas zu helfen.Die letzten 30 Jahre hat APC&TCP über 200 Produkte für den Amiga veröffentlicht.Dazu kommen noch 125 Ausgaben NoCover sowie rund 140 deutsche und 80 englische Amiga Future Ausgaben.Nach 30 Jahren dürfte APC&TCP mit einem aktuell 6-stelligen Jahresumsatz einer der größten Software-Publisher für den Amiga sein.Und Nein, reich geworden ist hier niemand. Aber Amiga macht halt einfach Spaß.Das große Ziel ist natürlich die 50 voll zu machen. Dazu wird immer nach guten Spielen und Anwendungen gesucht wo der Programmierer einen verlässlichen Publisher sucht. Einer der großen Vorteile beiAPC&TCP ist das zum Beispiel der Programmierer unter anderem bei der Wahl der Verpackung mitreden kann.Das ist auch einer der Gründe warum APC&TCP keine wirkliche Einheits-Verpackung hat.Interessierte Programmierer wenden sich bitte einfach per E-Mail an Andreas@apc-tcp.de 3.5.2022********Virtual Dimension: VD aktuell 02 - May 2022 erschienenAPC&TCP freut sich bekannt zu geben das ab sofort die VD aktuell 02 - Mai/Juni 2022 in Onlineshop verügbar ist.Die VD aktuell 02 - Mai/Juni 2022 ist bei uns auf vier verschiedene Arten erhältlich:- Alle Abonennten deutschen Amiga Future Ausgabe 156 erhalten die VD aktuell 02 - Mai 2022 automatisch kostenlos mit der Abosendung zugeschickt.- Bei allen Bestellungen (ausgenommen Downloads) in unseren Onlineshop wird die VD aktuell 02 - Mai 2022 kostenlos mitgeschickt.Natürlich nur wennn noch ausreichend Platz und Gewicht in der Sendung frei ist.- Für 0,01 Euro zzgl. Versandkosten kann die VD aktuell 02 - Mai 2022 (Community Edition) bei uns bestellt werden.- Für 1,00 Euro zzgl. Versandkosten kann die VD aktuell 02 - Mai 2022 (Supporter Edition) bei uns bestellt werden. Hier erhält Virtual Dimension den kompletten Nettokaufpreis.4.5.2022********Amiga Future Ausgabe 156 erschienenDie deutsche und englische Ausgabe 156 (Mai/Juni 2022) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.Heft Inhalt:Review RGBtoHDMI CDTVReview KnightmareReview ClockSignalund vieles, vieles mehrEine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.Heft-Info: app.php/kb/index?c=13 Bestellen: https://www.amigashop.org 7.5.2022********Load 8 & neue Mauspads ab sofort bei APC&TCP erhältlichAb sofort ist das Magazin Load Ausgabe #8 vom "Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V" auch in unseren Onlineshop erhältlich.Außerdem haben wir noch zwei neue Mauspads in unser Sortiment aufgenommen.9.5.2022********Update des Heft-Index & AFA Viewer der Amiga FutureDer Heftindex der Amiga Future wurde von Helmut Haake auf den aktuellen Stand gebracht und beinhaltet jetzt auch den Index der neuesten Ausgabe der Amiga Future.Der Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffentlicht wurde.Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVD sich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.Kostenloses Download AFA-Viewer: app.php/dlext/index?cat=78 Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.12.5.2022+24.5.2022*******************Amiga Future: Neue Vollversionen onlineDer Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:Team YankeeVolfiedEine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link app.php/dlext/latest Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.13.5.2022*********Amiga Future Wanted #2: CD32 RedakteurHinweis zu Wanted #1: Wir haben inzwischen einen Demoscene Redakteur gefunden.Für das Amiga Future Print Magazin suchen wir einen Redakteur für unsere CD32-Ecke.- Du mußt Dich bitte sehr gut mit dem CD32 auskennen.- Du mußt einen Überblick haben welche Soft & Hardware es für das CD32 gibt.- Du mußt aber auch wissen, was gerade rund um das CD32 in Entwicklung ist.- Nobody is perfect - aber zuviele Schreibfehler sollten es auch nicht sein.- Du mußt auch wirklich Zeit dafür haben. Und Geld sparst Du dabei sogar auch noch.Heftinfos: app.php/kb/index?c=13 Bestellen: https://www.amigashop.org/ 22.5.2022*********APC&TCP Onlineshop: Amiga Future Abo aktualisiertAb sofort kann das Amiga Future Jahres-Abo ab Ausgabe 157 bis 162 im APC&TCP Onlineshop bestellt werden.Der voraussichtliche Erscheinungstermin der Amiga Future Ausgabe 156 ist der 5. Juli 2022.25.5.2022*********News-Redakteure für Webpage gesuchtFür den News-Bereich der Amiga Future Webpage suchen wir Verstärkung.Wir wollen den Bereich stark ausbauen. D.h. wir wollen wesentlich mehr News auf der Homepage haben als bisher. Auf Dauer ist es das Ziel das wirklich jede Neuigkeit zum Thema Amiga bei uns veröffentlicht wird.- Wir suchen User die von Haus aus sich sehr für Amiga News interessieren und direkt bei uns fest auf der Homepage News auf deutsch und englisch posten können.- Wir suchen User die bei diversen Projekten mitarbeiten oder bestimmte Sprachen sprechen (französisch und polnisch mal als Beispiel) und speziell nur über diese Projekte oder bestimmte z.b. polnische Webseiten, fertige News-Meldungen an uns zur Veröffentlichung senden oder direkt selbst veröffentlichen.- Wir suchen natürlich immer jede Art von News die irgendwas mit Amiga zu tun hat. Solltet ihr ein Projekt, Programm, Spiel usw. machen dann schreibt uns doch bitte...- Wir suchen auch News über Veranstaltungen. Wir haben schon immer im News-Bereich Amiga-Veranstaltungen unterstützt. Und natürlich nehmen wir auch gerne Verbesserungsvorschläge für die Webpage-News an. Wir sind halt ein kleiner Verlag.Bei dem Probeheft handelt es sich um eine ältere reguläre Ausgabe der Amiga Future.Unter der URL https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=321 könnt ihr auswählen ob ihr ein deutsches oder englisches Probeheft erhalten wollt.Da wir nicht wissen wie stark das Interesse an dem Probeheft ist, gibt es keine zeitliche Beschränkung für diese Aktion. Wenn im Shop das Probeheft nicht mehr verfügbar ist, sind alle Hefte weg und die Aktion ist beendet.Informationen über die Amiga Future findet ihr unter der Adresse app.php/info/ . Unter der Adresse app.php/kb/index könnt ihr über 100 Ausgaben der Amiga Future online lesen.Wir sind natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram vertreten und eine kostenlose Android App gibt es auch. app.php/everywhere/ 30.5.2022*********Amiga Future: Cheats Datenbank UpdateDie Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. 