35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Oil Imperium #5: Wir expandieren! (RetroPlay/Amiga)Neue Ölfelder bringen mehr Öl, das bringt mehr Geld, damit können wir wieder mehr Ölfelder erschließen. Ein Teufelskreis... Und keiner denkt an die Umwelt. Na, zum Glück ist Oil Imperium nur ein Computerspiel und wir können uns darauf verlassen, dass unser kompetenter virtueller Experte Ted fachmännisch brennende Ölquellen löschen kann, denn das bleibt für Dennis und Hagen ein Buch mit sieben Siegeln...Oil Imperium #6: Das Dallas-Brettspiel (RetroPlay/Amiga)Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, so lautet das Gesetz der freien Marktwirtschaft. Und wenn man das Öl in Krisenzeiten ein wenig zurückhält, kann man im richtigen Moment ein Vermögen machen, wenn man den Hahn aufdreht! Vorausgesetzt natürlich, man ist mit der Pipeline schneller als der Mitbewerb. Die Konkurrenz aus dem Computer darbt vor sich hin, während unser Scheich-Duo im Öl schwimmt und sich langsam Gedanken macht, wie man wohl die Konkurrenz ausschalten könnte...Historyline #259: Geselliges Beisammensein (RetroPlay/Amiga)Die Taktik geht nur bedingt auf - es hat wohl an Anreizen gemangelt. Der Gegner steht press an der Abwehr und bedrängt uns. Nicht mal auf den kann man sich verlassen! Und schon bekommen wir auf allen Ebenen auf die Nase. Während Hagen noch die Lage kritisch beäugen muss und zu retten versucht, was zu retten ist, wird bei Dennis schon geklemmt und gesteckt.Collector Editions und andere PC-Klassiker (Retro ausgepackt)Heute geht es um PC Games! So packen wir die ersten Kisten aus und Hagen ist schon gleich zu Anfang voll "eingenommen" vom ersten Spiel. Aber dann stossen wir in das eigentliche Hauptthema vor: Collector Editions von einigen wirklich guten Spielen.