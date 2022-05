35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Neues Monkey Island, Scamming Amiga-Style, Retro-Gaming-Horror (Retro Rückblick #09)Hagen wird dieses Mal von Markus vertreten und so sprechen Dennis und Markus über die folgenden Themen:Ron Gilbert kündigt ein neues Monkey-Island-Spiel an - am 1. AprilUSB-Tastatur mit Amiga-Branding erhältlichAmiga Games Inc. verkauft NFTs, um Blockchain-Entwicklung zu finanzierenKartenverkauf für Amiga37-Event gestartetChoose or Die - Retro-Gaming-Horror auf NetflixOil Imperium #3: Bohren, Rohre legen und Dynamit zünden (RetroPlay/Amiga)Niemand hat gesagt, das Leben als Ölmagnat sei einfach. Da hat man für Millionen Dollar Öl an Lager, und dann gibt es Probleme beim Bau der Pipeline! Was bleibt einem da noch übrig, außer selbst Hand anzulegen und die Pipeline schneller hochzuziehen als die Konkurrenz? Das ist eine der flotten Actionsequenzen im Wirtschaftsstrategiespiel "Oil Imperium", bei dem sich Hagen und Dennis zusammen mit zwei Computerspielern um die Vorherrschaft streiten.Oil Imperium #4: Wir investieren direkt in neue Ölquellen (RetroPlay/Amiga)Erst haben sie gebohrt, dann haben sie gesprengt... und dann sind sie auf Öl gestoßen! Immer mehr Quellen sprudeln fleißig vor sich hin und füllen die Kassen der Möchtegern-Milliardäre. Ja, es ist ein schmutziges Geschäft, und Unfälle passieren manchmal eben. Und wenn Hagen dann auch noch chronisch pleite ist, muss er sich wohl was einfallen lassen, um seinen Mittbewerber in seine Schranken zu verweisen.Historyline #258: Nachschub für die Royal Air Force (RetroPlay/Amiga)Hagen ist schon "kurz vor fertig" und erklärt dann, was er gemacht hat - also quasi eine rückblickende strategische Erklärung seines Plans. Die Aufklärung hat gezeigt, dass die feindliche Fliegerstaffel hohes Bedrohungspotenzial aufweist. Unsere Staffel ist überschaubar, die Flugabwehr mau. Blöd. Also muss das weg. Und die feindliche mobile Flak auch gleich mit. Go for it!Entschleunigte Dungeon-Hatz - The Shadows of Sergoth (RetroToday/Amiga)Das lange in Vergessenheit geratene Böse regt sich wieder! Und wir sind da, ihm entgegen zu treten! In bester 3D-Dungeon-Manier wagen wir uns in die Tiefen - naiv, wie wir sind, erst einmal völlig ohne Ausrüstung. Was kann uns schon schrecken? Möge das Abenteuer beginnen, wider die Finsternis! Intuitive Bedienung, Automapping und Save-Funktion machen das Spiel geradezu komfortabel, allein die Performance lässt hier und da etwas zu wünschen übrig...