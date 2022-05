35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Schwarzes Gold, Mini-Amiga und eine neue Programmzeitschrift (InfoTime 05/2022)InfoTime diesmal ohne Hagen - und seine Vertretung ist auch nicht sonderlich gesprächig. Dafür präsentieren wir Euch nicht nur Ausschnitte aus den Videos für den Mai 2022, sondern auch die zweite Ausgabe unserer Programmzeitschrift "VD aktuell" !Gleich bestellen: http://aktuell.virtualdimension.de Oil Imperium #1: Die Renaissance des Schwarzen Goldes (RetroPlay/Amiga)Eine Wirtschaftssimulation über Öl - mehr "80er" geht wohl nicht! Dennis und Hagen streben grenzenlosen Reichtum an und wollen ein Imperium aufbauen. Ein Öl-Imperium! Dabei sind sie Konkurrenten bis auf's Blut - wer scheffelt den meisten Mammon und presst das schwarze Gold aus dem Boden? Oil Imperium ist eine knallharte Wirtschafssimulation mit bis zu vier Spielern, die sich gegenseitig mehr als nur Steine in den Weg legen können. Hinzu kommen zahlreiche Actionsequenzen, die den beiden einiges an Geschick abverlangen...Oil Imperium #2: Die Ölquelle brennt! (RetroPlay/Amiga)Wer macht als erstes 60 Millionen?! Die Wetten gilt, die ersten Tanks und Ölfelder gekauft und schon taucht der Bohrkopf in die Tiefen, auf der Suche nach dem schwarzen Gold. Manchmal zahlt es sich allerdings aus, VOR dem Erwerb eine Expertise des Landstücks durchzuführen. Nach den ersten Geschicklichkeitsübungen kommt nun ein bisschen Routine in den Wettkampf - und der wird befeuert durch unglückliche Zwischenfälle... Und der Computer mischt auch noch mit!Historyline #257: Hagen, der große Lenker (RetroPlay/Amiga)Mission 20 - es wird winterlich! Mit der Fokker DR I bekommen Hagen und Dennis Luftunterstützung, um den Alliierten entgegenzutreten. Doch auch die haben sich etwas Neues einfallen lassen. Gut gelaunt und motiviert verschafft sich unser Generalfeldhagen einen Überblick, krempelt die Pickelhaube hoch und stürzt sich in die strategische Planung. Kurz vorab: es sieht nicht ganz so gut aus... Aber hey - dafür bekommt unsere Modellbaucam auch wieder neues Futter!Atari 800XL (Retro ausgepackt)Heute machen wir mal was anderes! Wir packen Kisten aus, die wir noch nicht ausgepackt haben. Wobei wir eigentlich nie Kisten vorher auspacken. Dennis verwirrt Hagen also schon ganz am Anfang. Aber dann kommt gleich das erste Highlight: ein Atari 800XL! Nur um dann im weiteren Verlauf ein Sammelsurium an Zubehör und Software anzusammeln. Herrlich!