Nach fast einem Jahr nach der ersten Veröffentlichung wurde nun endlich das erste große Update veröffentlicht!Obwohl die meisten Aspekte weiter verbessert wurden, haben wir uns besonders um den Bereich "Data Disks" gekümmert und bieten jetzt zum ersten Mal in der Amiga-Szene das komplette Erlebnis für alle Welt- und Europameisterschaften: Wähle Dein Team direkt aus das Menü der Anwendung und erlebe oder schreibe goldene Momente der Fußballgeschichte mit historisch genauen Mannschaften, Gruppen und Regeln neu oder sbringen RASTP so auf eine Stufe mit SWOS 2020 DIY DLC auf dem PC!Die vollständige Feature-Update-Liste ist:- 25 verschiedene Themen und neu gemischte Versionen hinzugefügt- 18 Weltturniere hinzugefügt- 11 zusätzliche Datendisketten hinzugefügt- 7 Bonusspiele hinzugefügt- 5 Cracktros hinzugefügt- 5 Jahreszeiten hinzugefügt- Alle Weltturniere wurden überarbeitet, um standardmäßige .DIY-Pokale einzuschließen- Alle Datendisks basierend auf sauberen ADFs- Integrierter HEX-Editor mit GUI- Integrierter DIY-Zufallsgenerator- Integrierte benutzerdefinierte MagicBeacon-Benachrichtigungen- Integrierte automatische Bildschirmschoner-Deaktivierung- Animiertes Intro (Cracktro-Stil) hinzugefügt- Steuerungsoptionen hinzugefügt- Grunch-Unterstützung hinzugefügt- Unterstützung für Amiga Forever ROM-Dateien (rom.key) hinzugefügt- Vollbildhilfe hinzugefügt (Tasteninfo verlassen)- Verbessertes Update-Skript- Kleinere GUI-Verbesserungen+ Fehler behoben:- COPA AFRICA: 2010 lädt jetzt ordentlich ein- E-UAE / JIT uaerc für neu hinzugefügte SaisonsWeitere Einzelheiten zu den einzelnen Artikeln findet Ihr in der Einführung „Was ist neu“ in der App oder in der aktualisierten Readme-Datei.Falls du die Live-Release-Party im Twitch-Stream verpasst hast, sieh dir sie unter https://www.youtube.com/watch?v=_RPGiYHrKWc anWer RASTP noch nicht heruntergeladen hat, findet es HIER oder über das neu hinzugefügte Grunch.Allen Benutzern wird empfohlen, über den Live Updater in der App oder über Grunch zu aktualisieren.