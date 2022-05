35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Ein buntes Technik-Potpourri (Retro ausgepackt)Der Markus ist da! Und er nimmt teil am heiteren Retro-Potpourri. Schon mal einen Mario-Soundtrack in Händen gehalten? Nein? Dennis schlägt diesmal auf einigen Flohmarkt-Verkäufen zu und so sehen wir uns auch Zeitschriften, Zip-Medien und anderen schönen "Kleinkram" an.International Soccer: Immer feste druff (RetroPlay/C64)Ein ganz frühes Sportspiel steht heute auf dem Programm! Also schnallen sich Dennis und Hagen die Stollenschuhe um und schnappen sich das Leder. Denn damals war es ja noch aus Leder. In der damaligen Fussballreferenz International Soccer wird sich bis ins Netz hinein bekämpft und umso süßer schmeckt dann der Sieg am Ende der Partie. Tsja, wenn ein Spiel der Realität so schön nahe kommt, müssen wir das natürlich genau betrachten! Na, wer der beiden Sportasse wird es wohl machen?Pipe Mania: Rohrleitungen in Rekordzeit (RetroPlay/Amiga)Es gibt eine Premiere bei uns: Dennis und Hagen spielen gleichzeitig zwei Spiele! Denn das Spiel Pipemania hieß in den USA Pipedream. Aber unserem Spaß tut das natürlich keinen Abbruch. Im Gegenteil, doppelter Spaß mit dem Puzzlespiel für den Amiga!Wir müssen in Pipemania möglichst lange Rohre verlegen, bevor die gelbe Brühe ausläuft. Und damit es nicht langweilig ist, passen natürlich die Rohrstücke nie richtig da hin. Aber das echte Highlight ist natürlich der Zweispielermodus. Wenn unsere beiden Jungs nicht nur an den Rohren, sondern auch an sich selbst verzweifeln. Herrlich!Bard's Tale #71: Alle Wände werden zu Türen (RetroPlay/Amiga)Wir brauchen eine bessere Strategie, gegen die Horde Vampire ist es eeecht schwer, zu bestehen. Dennis und Hagen ziehen alle Register und nutzen die Artefakt-Keule, um die Monster effektiv auszuschalten, und manchmal klappt's erst im zweiten Anlauf. Oder im dritten... The Bard's Tale hat auch im Endgame nichts von seiner absoluten Tödlichkeit verloren.05/82: Software für den elterlichen Betrieb selbst geschrieben (Back in Time)Computer setzen sich im Mai 1982 immer mehr durch, zumindest im Unternehmenseinsatz. Da es noch kaum fertige Software zu kaufen gibt, ist oft "Do it yourself" angesagt.Passend dazu schauen wir erstmals in das "Computer Journal", das Computer-Praxis für Commodore-Anwender bietet.