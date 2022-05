Es ist soweit: Die Deutsche Ausgabe von "Commodore: The Inside Story" von David Pleasance kann vorbestellt werden. David hat sich entschieden, das ganze doch nicht über eine Kickstarter-Kampagne abzuwickeln, sondern einfach per Vor-Bestellung.Sobald genug Bestellungen beisammen sind (David spricht von 500 Stück), geht das Buch in den Druck und wird ausgeliefert. Sollten wider Erwarten nicht genug Bestellungen zusammenkommen, erhalten die Besteller ihr Geld einfach zurück.Wer noch im Mai bestellt, erhält das Buch zu einem reduzierten Preis (£28 statt £35, plus Versand in die EU £10,-).Bestellungen nach Deutschland werden dieses Mal von einer Firma in Deutschland abgewickelt, somit entstehen keine Zollgebühren oder ähnliches.Weitere Informationen:Direkter Link zur Bestellung: