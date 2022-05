Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:10 Minute Amiga Retro Cast: Amiga 600 - A630 Accelerator Review - Episode 123AMIGA FACTORY: Gameplay Turrican II: The Final Fight AGA Demo - Commodore Amiga - 720AMIGA FACTORY: Gameplay Flappa Diddle - Commodore Amiga - 720Amiga Retro World: Silkworm (1988) (+Joystick View) Amiga Gaming VHS Longplay (Real Amiga 500)Amiga Retro World: After Burner (1987) Amiga Gaming (+ Joystick View) VHS Longplay (Real Amiga 500)Amiga Retro World: International Karate + (1987) Amiga Gaming (+ Joystick View) VHS Longplay (Real Amiga 500)Amiga Retro World: Vroom (1991) Amiga Gaming (+ Joystick View) VHS Longplay (Real Amiga 500)Amiga Retro World: Golden Axe (1989) Amiga Gaming (+ Joystick View) VHS Longplay (Real Amiga 500)Stunt Car Racer is a Geoff Crammond Masterpiece! Amigos: Everything Amiga 349Chris Edwards Restoration: Amiga 3000 Picasso2 video cardCrockett's Theme (HKvalhe's 4ch Amiga Definite Edition) - Helge KvalheimClub 84 (HKvalhe's 4ch Amiga Disco Retro Edition) - Helge KvalheimLast Ninja 4 Game Over (HKvalhe's 4ch LN4 Amiga Game Over Soundtrack) - Helge KvalheimHold and Modify: I get ripped on whiskey and play Amiga games.California Games II Review for the Commodore Amiga by John GageSummer Olympiad Review for the Commodore Amiga by John GageBumpy's Arcade Fantasy Review for the Commodore Amiga by John GageLorraine: Amiga 3 Cool Demos 2022.04 AmigaOS 32seManga 303: Air Supply ( Amiga )Manga 303: Almagica Scions Of A Forgotten World ( Amiga )Manga 303: Amiga Mini CD32 GamesManga 303: Lost Patrol ( Amiga )Manga 303: Malaga Vice 2022 ( Amiga )Retro Recipes: Building THE A1200 MAXI powered by THEA500 Mini (real keyboard & WB3.1!)RetroDemoScene: Complex - Unintelligent Demo - Amiga Demo (50 FPS)James Pond 2 Codename: Robocod cover music by Richard JosephAmegas First Game Cover from 2009! by Karsten Obarskirtiainen: Commodore Amiga demo: The Electronic Knights - Mind Funk 117 menu (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Vision - New intro (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Anarchy - The Fury (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Shock - Shitty Intro (Coke One!) (1991)Screen Shooters: [ Flashback ] Commodore Amiga Demo: Soul Strain (Revision 2022)The Guru Meditation: The Acquisition of Amiga From Commodore's Perspective & Custom Chips w/ Dave Haynie and Andy FinkelThomaniac: #1820 Der CD-RUMtreiber #62: Aminet Set 1 #05 [Amiga]Willem Drijver: ApolloBoot OMNI R8