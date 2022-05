35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Treiber und Apps für den Amiga 1200 PPC (Bastel-Ecke)Wir gehen zurück in die Bastel-Ecke - und diesmal wird mit Software gebastelt: Nachdem wir einen Amiga 1200 in ein Bigtower-Gehäuse gebaut und massiv aufgerüstet haben, installieren wir jetzt die Treiber und passende Anwendungen.F29 Retaliator #1: Arcade-Action im Cockpit (RetroPlay/Amiga)Ein action-orientierter Flugsimulator mit superschneller A500-Grafik: F29 Retaliator bringt Pilot Jan und Copilot Dennis in das Cockpit einer von zwei zur Wahl stehenden Jagdmaschinen, ohne die Notwendigkeit, sich zuvor durch ein zentnerschweres Handbuch quälen zu müssen. Quasi der Flugsimulator für Leute, die keine Flugsimulatoren mögen. Auf geht's!F29 Retaliator #2: Unter heftigem Beschuss (RetroPlay/Amiga)Feindkontakt, wir stehen unter Beschuss - Notstart, und das Fahrwerk nicht vergessen, Täuschkörper, Schub geben, aber nicht zu viel! Radar umschalten und Kampfgebiet verlassen, den G-Kräften standhalten, Tempo drosseln und die angreifenden Jäger suchen. F29 Retaliator bietet schnelle, actionreiche Missionen, bei denen man schon wissen sollte, was man tut. Mit Copilot wird das dabei eindeutig einfacher... Und jetzt die Sidewinder, bitte!Bard's Tale #70: Wir treffen Odins Sohn (RetroPlay/Amiga)Die Krypta! Stück für Stück nähern wir uns dem Ziel, die Monster werden zunehmend gefährlicher und die ersten Verluste sind zu verzeichnen. Der Betrachter weiß ordentlich auszuteilen und die VD-Party wird regelrecht windelweich geprügelt. Ein Glück, dass wir inzwischen mächtig genug sind, unsere Gefährten im Kampf wiederzubeleben! Und wir werden belohnt...Ein buntes Technik-Potpourri (Retro ausgepackt)Der Markus ist da! Und er nimmt teil am heiteren Retro-Potpourri. Schon mal einen Mario-Soundtrack in Händen gehalten? Nein? Dennis schlägt diesmal auf einigen Flohmarkt-Verkäufen zu und so sehen wir uns auch Zeitschriften, Zip-Medien und anderen schönen "Kleinkram" an.