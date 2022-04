vAmigaWeb wurde in der Version 2.0 Beta 4 veröffentlicht.vAmigaCore wurde auf die neueste Beta4 aktualisiertBezüglich der automatischen Erkennung des Anzeigebereichs steht nun eine neue randlose Strategie zur Verfügung:Die bereits existierende Auto-Strategie wurde in Viewport-Tracking umbenannt: Tatsächlich setzt sie den sichtbaren Bereich auf genau die Viewport-Koordinaten, auf die die Amiga-Hardware durch die aktuell laufende Amiga-Software oder das aktuell laufende Amiga-Spiel eingestellt wurde. Oft öffneten Amiga-Game-Designer einen sehr großen Viewport, zeichneten aber nur auf einen viel kleineren Bereich, was trotz aktivierter automatischer Viewport-Verfolgung zu einem Bildschirm führte, auf dem viel Platz für Ränder verschwendet wurde. Z.B. Monkey Island-Serie und andere …Um auch diese Grenzen des „inneren Ansichtsbereichs“ loszuwerden, wurde die neue grenzenlose Strategie implementiert:es untersucht den Bildschirmpuffer alle 500 ms und versucht, Ränder zu erkennen, indem es die Pixel des aktuellen Amiga-Bildschirms von den Rändern an analysiert ... es schneidet folglich alle gleichfarbigen Pixel ab ... wenn es einige größere größere Bildschirme erkennt (während des Kalibrierungsprozesses) dann behält es diese größeren Bildschirmgrößen bei ... bis das Spiel oder die Software andere Ansichtsfenstergrößen in der Amiga - Hardware einstellt ... mit anderen Worten , es sucht immer nach dem größten gezeichneten Bild auf dem Bildschirm und wird bei dieser größten Anzeigebereichsgröße bleiben . .. ergibt nach ein paar Sekunden eine optimale Bildschirmgröße für Geräte mit kleineren Bildschirmen (z.B. Handys oder kleine Tablets)Ein Fehler in Bezug auf die Diskswap-Verzögerung, der verhinderte, dass einige Spiele den Diskwechsel erkannten, wurde behobenAuf Android-Geräten werden die obere Statusleiste und die untere Navigationsleiste jetzt ausgeblendet, indem die Anzeige in der PWAs-Manifestdatei, die zum Zeitpunkt der Installation analysiert wird, auf Vollbild eingestellt wird. (Ich hoffe, dass dies eine gute Entscheidung war, wenn nicht, öffnet in Github ein "Issue")