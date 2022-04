***Was ist der Community Award?Eine kleine Auszeichnung und ein Danke an den/die Entwickler, Programmierer, Musiker, Händler oder sonstigen Personen/Gruppen aus der Amiga-Szene, deren Entwicklungen / Verdienste in 2021 und 2022 euch besonders beeindruckt und gut gefallen haben.***Wie funktioniert die Abstimmung?Zunächst einmal sammeln wir ab sofort Vorschläge (bitte unter Angabe des Realnamen, ggf. Nickname und Grund der Nominierung) - auf a1k, Facebook und diversen anderen Plattformen! Die Vorschläge können direkt hier mitgeteilt werden oder uns per E-Mail an info@amigaevent.de zugesendet werden. Da wir nach der Kritik vor 3 Jahren diesmal allen die Gelegenheit geben möchten, auf den diesjährigen Community Award aufmerksam zu werden und somit dann auch Vorschläge einzureichen, läuft diese Phase ab sofort recht lange bis zum 15. Juli 2022. Anfang Juli erscheint die Juli-Ausgabe der Amiga Future, in der wir den Community Award auch noch einmal bewerben. Somit sollten wir eine große Reichweite erzielen und niemanden außen vor lassen.Ab dem 16. Juli startet dann der Voting-Part unter allen bis dahin vorgeschlagenen Kandidaten. Den Link zur Abstimmung werden wir dann hier mitteilen und bis zum 15. September die Stimmabgabe zulassen. Ab dem 16. September ist die Auswertung dann beendet - aktuelle Zwischenstände werden nicht ersichtlich sein, aber wir werden ab und an einen kleinen Einblick gewähren.***Wann wird die Auszeichnung verliehen?Die ersten drei Plätze werden auf der Amiga37 bekanntgegeben und natürlich anschließend auch auf allen gängigen Amiga-Seiten publik gemacht.***Was erhalten die drei Erstplatzierten?Zum einen einen Pokal, zum anderen einen kleinen Geldbetrag für einen netten Abend mit dem Team oder Freunden bzw. der Familie.***Sponsored by a1k.org - was bedeutet das?Das a1k Forum ist eines der wichtigsten und aktivsten Foren im Amiga-Bereich. Das a1k Forum hat die bisherigen Amiga Events in Neuss immer intensiv unterstützt und ist mit zahlreichen Mitgliedern jedes Mal vor Ort vertreten und ein großer Motivator zur Realisierung der Amiga37. Auch der Community Award wird durch das Forum in Form von Geldspenden unterstützt, wofür uns ganz herzlich bedanken!Wir freuen uns über viele Vorschläge, eine rege Teilnahme und eure Unterstützung!