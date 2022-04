35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Neues altes Konzept, neue alte Games und alte Ideen für neue Rechner (Retro Rückblick #08)In der achten Ausgabe des Retro-Rückblicks gehen Hagen und Dennis zurück zur ursprünglichen Idee für den Podcast: Ein Rückblick auf Retro-Computing-Nachrichten. Und interessante Nachrichten gibt es genug.Rock Star Ate My Hamster #1: Live on Stage - The Virtuals! (RetroPlay/Amiga)Bei einer Rockband geht es meist laut und heftig zu. Heavy Drums, E-Gitarren und kreischende Vocals, die Groupies nicht zu vergessen - ja, das sind die Zutaten eines fetzigen Bühnenlebens. Aber was wäre eine Band ohne einen vernünftigen Manager? In genau diese Rolle schlüpft der / schlüpfen die Spieler bei Rock Star Ate My Hamster. Dennis und Hagen kümmern sich mal um den Touring-Alltag der Newcomer "The Virtuals"!Rock Star Ate My Hamster #2: Wir nehmen ein Album auf (RetroPlay/Amiga)Sooo, die Band spielt! "The Virtuals" gehen auf Tour. Noch ein bisschen üben, dann stehen die Album-Aufnahmen an! Nur vorher noch ein wenig in der Werbetrommel rühren... und ein paar Gigs bringen die nötige Kohle - mit der müssen wir haushalten. Die Stars wollen schließlich bezahlt werden! Und nur bezahlte Stars sind gut gelaunt und bringen noch mehr Geld. Na denn: Ab ins Studio!Bard's Tale #68: Wir tappen im Dunkeln (RetroPlay/Amiga)Mit großen Schritten geht's dem Ende entgegen - zum x-ten Mal sagen wir: nur noch 'ne halbe Stunde, bis wir "The Bard's Tale" mit unserer VD-Abenteurergruppe durchgespielt haben! Eine kleine Zusammenfassung gibt's vorweg. Mangar's Tower wird Stück für Stück erobert, und Dennis und Hagen wagen sich frisch ausgeruht an die letzten Stockwerke voller mörderböser Monster und tödlicher Fallen...Ein komplettes C64-System (Retro ausgepackt)Ein geneigter Zuschauer hat uns mit Retro-Hardware versorgt! Und der Paketbote musste mit der Sackkarre kommen.Dennis öffnet die Kiste und es geht los mit... einem C64-Game. Die Überraschung ist wirklich sehr gelungen, zusätzlich warten ja aber noch einige Commodore-Teile darauf ausgepackt zu werden. Und neugierig auf den Inhalt sind wir doch immer! So holen die Jungs ein Teil nach dem anderen aus den unerschöpflichen Tiefen des Pakets.Aber ist es denn wirklich vollständig? Und wieso sind die LEDs da tiefer drin?Und dann kommt noch die zweite Kiste....