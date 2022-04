Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:AMIGA FACTORY: Longplay Acorralado Jojo073 IRON GATE - Commodore Amiga - 720AMIGA FACTORY: Gmeplay Castlevania AGA Demo - Commodore Amiga - 720AMIGA FACTORY: Longplay Jim Power - Commodore Amiga - 720 ComentadoWorst Miggy Box Art? Archer Maclean's Pool - Amigos: Everything Amiga 347Last Ninja 4 Menu (HKvalhe's 4ch original LN4 Amiga track) - Helge KvalheimHold and Modify: Is it enough? Amiga 1200 and GVP1230+ Benchmarked!Hold and Modify: Amiga 1200 TF1260 Vs. GVP and Apollo v4!Hold and Modify: Q's LIVE DEBUT! Fun with Amiga Lightwave3D & More!Spitting Image Review for the Commodore Amiga by John GageWorkbench 3.1 Guide 9/12 - Adding Copper Backgrounds - by LemonAmiga.comWorkbench 3.1 Guide 10/12 - Installing LHA and New Icons - by LemonAmiga.comOld Style Gaming: 10 Must Add Games For Your A500 miniProjekt Hirnfrei: [AmigaOS][LetsPlayRetro] Oil Imperium - Deutsch - 03 - Es geht bergabRETRO is the new black: The A500 Mini - Part I: Unboxing - Plus The Mouse & The Gamepad UnboxingGame Over Music, Seven Gates of Jambala by Jochen HippelRobSmithDev: Real Floppy Disk Drive for the MiSTer FPGA - Current ProgressScene World Magazine: Amiga Mini - Unboxing and GameplayScene World Magazine: Amiga Mini - adding WHD files from USB