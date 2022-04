Indie Retro News schreibt:Wer RPG-Spiele der alten Schule mag, insbesondere Dungeon Crawlers aus der Ära des Amiga oder PC (DOS), der wird von diesem epischen Update der RPG erfreut sein. Als Dankeschön an Solo, der uns in unserer E-Mail Bescheid gegeben hat, wurde uns mitgeteilt, dass das klassische Spiel Black Crypt aus dem Jahr 1992 inoffiziell um 5 neuen Karten aktualisiert wurde, die der Entwickler „Blackest Crypt“ nennt. Obwohl wir uns nicht sicher sind, wie die Karten aussehen, könnt ihr sie gerne auf unten verlinkten Amiga ausprobieren.1992 von Raven Software entwickelt und von EA veröffentlicht, erkundest du tiefe, dunkle Kerker. Löst Rätsel, findest Beute und kämpfst gegen die vielen seltsamen Kreaturen, die darin enthalten sind. Alles in dem Bestreben, den bösen Estoroth Paingiver zu besiegen.Obwohl nicht so gut wie Dungeon Master oder Eye of the Beholder, war es immer noch ein großartiges Spiel und noch mehr mit den letzten 5 neuen Karten, die von ID909 hinzugefügt wurden.Es müssen Dateien aus dem Archiv über den Link unten anstelle der Originaldateien eingefügt werden, um diese zusätzlichen Karten spielen zu können.Quelle: http://www.indieretronews.com/2022/04/b ... .html#more