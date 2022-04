SkillGrid in der Version 1.2 veröffentlicht.SkillGrid v1.2 ist da! Das Spiel wurde in dieser Version weiter verbessert und bringt vor allem auch die PRESS PLAY ON TAPE-Edition.Eine spezielle Version, deren Soundtrack der rockige Song „Man with the Gun“ der Commodore 64-Revival-Band PRESS PLAY ON ist BAND!Wie alle RETREAM-Spiele ist SkillGrid 100 % kostenlos. Wer möchte, kann jemanden zu unterstützen, der Opfer jeglicher Art von Gewalt geworden ist.ÄNDERUNGSPROTOKOLLVersion 1.2 (11.04.2022)1. Die Edition PRESS PLAY ON TAPE wurde hinzugefügt.2. Die BOOST-Zelle hat die Scrollgeschwindigkeit um nur 50 % (statt 100 %) erhöht.3. Das Verfolgen des Raumschiffs wurde korrigiert (aufgrund eines bhi anstelle eines bh würden nach unten gerichtete Raketen das Raumschiff als Folge des Einfangens der CHASE-Zelle verfolgen).4. Die Sprachwarnung "escapes critical" wurde verbessert.5. Schriften im Titelbildschirms ersetzt.6. Arbeit am Handbuch: Einrichtungs-/Startanweisungen verbessert/korrigiert/erweitert; Informationen zur Edition PRESS PLAY ON TAPE hinzugefügt.7. Verlauf in separate Datei verschoben.8. Aktualisiertes/verbessertes Installationsprogramm.9. „S“ und „G“ um ein Pixel nach unten verschoben und Pixel am unteren Rand von „r“ im kleinen Logo im Symbol des Bonusverzeichnisses für eine perfekte Grundlinienausrichtung invertiert.10. Schubladensymbol hinzugefügt, wo erforderlich (der eigentliche Grund ist sicherzustellen, dass die Schubladen wie beabsichtigt angezeigt werden, wenn die CD von Workbench aus durchsucht wird; es kann jedoch auch als Symbol der Schublade verwendet werden, in der das Spiel installiert ist – das Installationsprogramm fragt jetzt sogar, ob der Benutzer dies möchte; dieses Symbol wurde bisher weggelassen, da es unmöglich ist, ein Symbol bereitzustellen, das den Stilen aller für AmigaOS verfügbaren Symbolsätze entspricht).11. Das Icon-Layout auf der CD wurde verbessert.