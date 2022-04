Neulich habe ich mich auf die Suche nach interessanten und spannenden Amiga-Projekten gemacht und bin schon vor längerer Zeit auf ein Projekt gestoßen, das bei mir zunächst einige Fragen aufwarf. Diese Meldung musste ein wenig vor sich hin reifen, ehe ich dazu kam mich weiter damit zu befassen. Es handelt sich um das "Omega"-Projekt auf GitHub, des Nutzers h5n1xp. Das Projekt liegt bereits seit drei Jahren auf dem Server und in der Kurzbeschreibung ist zu lesen: " Bare metal Amiga Emulator". Also ein neuer Amiga-Emulator, cool! ... Aber was ist "bare metal"?Unter "bare metal programming" oder "bare machine programming" bezeichnet man die Entwicklung von Software, welche ohne die heute üblichen Zwischenschichten des Betriebssystems, direkt auf der dafür vorgesehenen Hardware läuft. Ein gutes Beispiel für solche Software ist Firmware. Dieses Softwareentwicklungsprinzip ist deutlich anspruchsvoller und erfordert einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand, da man sich nicht mehr auf bereits vorhandene, vom Betriebssystem bereitgestellte Schnittstellen stützen kann und vieles selbst entwickeln muss, wodurch auch die Komplexität des Codes steigt. Die Vorteile dieses Entwicklungsprinzips liegen jedoch klar auf der Hand: Die so entwickelte Software ist auf die entsprechende Hardware zugeschnitten, liefert dadurch höhere Performance, hat einen geringeren Speicherverbrauch und ist häufig auch effizienterer im Energieverbrauch.Das Omega-Projekt startete bereits im Dezember 2017. Der Autor hatte für seinen Raspberry Pi einen einfachen Kernel geschrieben, stellte dann aber fest, dass er eigentlich keine Software hatte, die da drunter laufen würde. Er fragte sich, wie es wohl wäre, hätte der Raspberry Pi statt einer ARM-CPU eine 68000 CPU, schließlich existiert sehr viel Software, die für diese Architektur geschrieben wurde. Es wäre doch großartig, dachte sich h5n1xp, könnte man dieseauf einem Raspberry Pi ausführen, ohne vorher ein Betriebssystem wie Linux installieren zu müssen. Er entwickelte, basierend auf dem in C geschriebenen Musashi 680x0 Emulator einen Kernel für den Raspberry Pi, der im Prinzip nichts anderes als ein 68000-Emulator war. Später, als der Omega-Autor feststellte, dass er Byte-Swapping-Funktionen für die Ein- und Ausgabe benötigte, erkannte er auch, dass er bestimmte Adressen abfangen und zusätzliche Hardwarefunktionen emulieren könnte, die erforderlich wären um ein altes 68000-Betriebssystem zu booten. Dies war sozusagen die initiale Zündung für das Omega-Projekt, das damals noch "Zorro" hieß, benannt nach einem Amiga-Prototypen. Die Wahl auf einen Amiga-Emulator fiel leicht, da der Amiga ein 68000-Rechner ist, den h5n1xp am besten kennt.Da das Entwicklungsstadium allerdings noch sehr früh ist, sollte man seine Erwartungen runter schrauben. Für die Kompilierung des Quellcodes wirdbenötigt und derzeit noch vorläufig das SDL2-Library-Paket. Die Nutzung der SDL2-Library dient, so der Autor, derzeit der Beschleunigung und Vereinfachung der Entwicklung dieses Emulators. Für die Zukunft ist geplant alle Abhägigkeiten aufzulösen.Wer das Experiment wagen möchte kann sich den Quellcode und weitere Informationen direkt aus dem GitHub-Repository des Projektes holen: https://github.com/h5n1xp/Omega GitHubhttps://github.com/h5n1xp/Omega