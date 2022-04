35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:InfoTime 04/2022: VD-Shop 2.0Unser VD-Shop steigt auf ins nächste Level! Unter http://shop.virtualdimension.de findet Ihr jetzt viele neue T-Shirt-Motive - dabei nicht nur neues aus der Kategorie "Spaß mit VD", sondern zusätzlich auch die neue Kategorie "Retro Shapes" mit Umrissen von Retro-Tech und zusätzliche lustige Shirts aus der Welt der Großrechner, des Programmierens und des Netzwerks. Und wenn Ihr direkt reinschaut, dann bekommt Ihr bis zum 14.4.2022 einen Rabatt von 20 % AUF ALLES (außer Tiernahrung) !Vor lauter Shirts kommen wir diesmal allerdings kaum dazu, über das Videoprogramm der nächsten Wochen zu sprechen, aber dafür gibt's ja unsere Programmzeitschrift "VD aktuell" unter http://aktuell.virtualdimension.de Jaguar XJ220 #3: Durch Sand- und Schneesturm (RetroPlay/Amiga)Ein Sandsturm und noch mehr Felsen auf der Fahrbahn - das kann ja ein heiteres Rennen werden. Überhaupt, was sind das für Rennstrecken, auf denen Felsbrocken nicht zur Seite geräumt wurden?! Hauptsache die Musik passt! DJ Jan legt auf, und Dennis drängt seinen Kontrahenten gekonnt ab, kaum dass die Startflagge geschwungen wird.Jaguar XJ220 #4: Hochmut kommt vor dem Fall (RetroPlay/Amiga)Ab zum nächsten Rennen! Wir sind ja nicht zum Spaß hier, und die Konkurrenz schläft nicht! Allerdings müssen die Wagen erst einmal in die Werkstatt - die ganzen Rennen gehen nicht spurlos an der Karosserie vorüber, und so manches Teil will ausgetauscht werden, bevor die Autos wieder auf die Strecke können. Profitipp: Vollgas! Wer bremst, verliert.Historyline #256: Kopf-an-Kopf-Rennen (RetroPlay/Amiga)Die entscheidenden letzten Meter! Hagen baut seinen leichten Vorsprung immer weiter aus, das nächste Depot wird unter hektischem Joystick-Gerüttel eingenommen und die feindlichen Truppen stetig weiter dezimiert. Auch bei Dennis sind nur noch ein paar Steinchen in der Schüssel. Doch beide Gegner wehren sich! Willkommen zum Nerven aufreibenden Finale bei Mission 19 in Historyline!04/82: Der erste IBM PC wird vorgestellt (Back in Time)Im März 1982 gab es schon die Prognose: Da IBM jetzt in den Markt für Personal Computer einsteigt, ist das Thema erledigt und die anderen Großen wie Commodore, Atari oder Apple können einpacken. Wie prophetisch diese Aussage war, kann man erst 40 Jahre später richtig wertschätzen. Im April gibt es nun den ersten Test des IBM-PC - und auch hier ist das Urteil trotz Minimal-Grafik und -Sound eindeutigAußerdem: Mehr über den VC-20, CP/M und Unterhaltungselektronik.