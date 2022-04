Zugegeben, diese Meldung ist nicht wirklich neu und hat nur indirekt mit dem Amiga zu tun. Aber es ist unteranderem ein Versuch in kompakter Form auf historisch interessante Zusammenhänge hinzuweisen.BASIC ist eine Abkürzung und steht für Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code. Es ist also eine Allzweck-Programmiersprache für Programmieranfänger. Entwickelt wurde BASIC am Dartmouth College (USA) von John G. Kemeny, Mary Kenneth Keller und Thomas E. Kurtz. In seinen Anfängen arbeitete ein BASIC-Script noch mit Zeilennummern und Sprungbefehlen, dem in BASIC bekannten GOTO-Befehl, später entwickelte sich die Programmiersprache dann zu einer strukturierten Programmiersprache. Ende der 70er und Anfang der 80er, mit dem Aufkommen von 8 Bit Heimcomputern, dürfte vermutlich die Glanzzeit von BASIC gewesen sein. Ob der Apple II, der Commodore C64, der Sinclair Z80, Z81 oder ZX Spectrum, 8 Bit Ataris wie die XE- und XL-Reihe und viele weitere Heimcomputersysteme, sie alle kamen mit einem integrierten BASIC-Interpreter und sorgten dafür, dass häufig nicht nur in Kinderzimmern ein neues Hobby entstand: Die Programmierung. Plötzlich war der Computer nicht nur für nahezu jeden erschwinglich, er wurde auch für nahezu jeden beherrschbar. Computer-Zeitschriften druckten BASIC-Listings zum Abtippen ab und BASIC wurde fast schon so etwas wie ein digitaler Lego-Baukasten, fast jeder hatte seinerzeit früher oder später Berührungspunkte mit dieser Programmiersprache.Natürlich bekam auch der Amiga einen BASIC-Interpreter, genannt AmigaBASIC, der von AmigaOS 1.1 bis einschließlich Version 1.3 Bestandteil des Betriebssystems war und ab AmigaOS 2.0 durch ARexx abgelöst wurde. AmigaBASIC war übrigens der erste BASIC-Interpreter, der keine Zeilennummern benötigte. Zuvor lieferte man AmigaOS mit ABasiC von MetaComCo aus, einem britischen Softwareunternehmen aus Bristol. Hinter AmigaBASIC stand, wie hinter den meisten BASIC-Umsetzungen zu der damaligen Zeit, ein Unternehmen aus dem amerikanischen Bellevue, welches 1986 nach Redmond zog. Die Rede ist natürlich von Microsoft. Jenes Unternehmen brachte 1981 das MS-DOS Betriebssystem auf den Markt, welches selbstverständlich auch mit einem BASIC-Interpreter ausgestattet wurde, dem BASICA (Advanced BASIC). Aus BASICA wurde 1983 GW-BASIC, welches 1991 schließlich von QuickBASIC abgelöst wurde. Wofür GW steht, ist bis heute allerdings nicht zweifelsfrei geklärt: https://de.wikipedia.org/wiki/GW-BASIC#Namensgebung Am 21. Mai 2020 gab Microsoft bekannt, den Quellcode von GW-BASIC frei zu geben, nachdem es ein Jahr zuvor bereits den Quellcode von MS-DOS 1.25 und 2.0 freigegeben hatte: https://devblogs.microsoft.com/commandl ... -gw-basic/ Der Assambler-Quellcode ist übrigens über GitHub unter der MIT-Lizenz frei zugänglich gemacht worden: https://github.com/microsoft/GW-BASIC Natürlich dauerte es nicht lange, bis die ersten Entwickler sich an den freigegebenen Code machten und erste vorkompilierte Versionen des GW-BASIC-Interpreters der Allgemeinheit zur Verfügung stellten: https://github.com/tkchia/GW-BASIC Wer Lust hat auf den Spuren der BASIC-Programmiersprache zu wandern, dem steht also praktisch nichts mehr im Wege. Selbst wenn es an einem passenden DOS-Betriebssystem mangeln sollte, so gibt es mit FreeDOS eine freie, MS-DOS-kompatible und der heutigen Zeit angepasste DOS-Distributions zum Download: https://freedos.org/ An dieser stelle auch einen herzlichen Dank an Karsten S. der uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht und uns folgenden Link zukommen lassen hat: https://opensource.com/article/21/6/freedos-gw-basic Dort findet sich übrigens auch ein kleiner Einstieg in die Welt der Programmierung mit GW-BASIC unter FreeDOS.opensource.comhttps://opensource.com/article/21/6/freedos-gw-basic