Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:AMIGA FACTORY: Gameplay Citadel Remonstered - Commodore Amiga - 720AMIGA FACTORY: Gameplay JACKAL Demo - Commodore Amiga - 720Amiga Retro World: Amiga 500 Longplay Game Tape [8] Playing A Real Amiga 500 (2022)Amiga Retro World: Highway Patrol II Amiga Longplay (Real Amiga 500) in 2022Amiga Retro World: AgonyAmiga Retro World: World Class Rugby 5 Nations Amiga Longplay (Real Amiga 500) in 2022Amiga Retro World: Sim City Amiga Longplay (Real Amiga 500) in 2022Amiga Retro World: Ruff N Tumble Amiga Longplay (Real Amiga 500) in 2022Amiga Retro World: The Settlers (1993) Amiga Longplay (Real Amiga 500) in 2022Amiga Retro World: Theme Park Amiga Longplay (Real Amiga 500) in 2022Amiga Retro World: Amiga Music: Tony Eleninovski Compilation #1Venus the Flytrap - Gremlin enters the fray! Amigos: Everything Amiga 345Amitopia TV: Wayfarer 3.0 on MorphOS 3.16Hold and Modify: "Apollo SA v4" Amiga Update!Hold and Modify: Pimiga + Lightwave3D = AMIGA TURBO !Hold and Modify: New Amiga software! ImageFX! Install issues?Hudson Hawk Review for the Commodore Amiga by John GageSky High Stuntman Review for the Commodore Amiga by John GageRaid Over Moscow Review for the Commodore Amiga by John GageWorkbench 3.1 Guide 5/12 - Editing the Startup Sequence - by LemonAmiga.comWorkbench 3.1 Guide 6/12 - Advanced Multi-boot Startup Sequence - by LemonAmiga.comLorraine: Amiga 1200HD + nDock + new ThemeLorraine: 32se lite for AmigaOS 3.2.x (FREE)Lorraine: 32se for AmigaOS 3.2.x (v5.06)Manga 303: Turrican 2 AGA 2022 Amiga DemoManga 303: Giana Sisters SE ( Amiga )Manga 303: Citadel 2022 Remonstered ( Amiga )Manga 303: Tinyus 2021 ( Amiga )5 Minuten - Commodore Amiga 1000 - Yesterchips MuseumMorgan Just Games: Inviyya - Amiga Longplay - With Commentary - Morgan Just GamesMorgan Just Games: Inviyya - Amiga Longplay - Tigerskunk - Amiga 1200 - No Extra FootagePhaze101: [ITA] 29 Amiga Assembly 68000 Corso Completo Di Programmazione e Sviluppo usando Linguaggio MacchinaPhaze101: [ENG] Tutorial 29 - The Complete Amiga 68000 Assembly Hardware Programming & Development CoursePretty Old Pixel: Aufzeichnung - Blätterabend - PC Player 4/94 [re.read] 22.03.2022 [German/Deutsch]Projekt Hirnfrei: [AmigaOS][LetsPlayRetro] Oil Imperium - Deutsch - 01 - Der BeginnRetroDemoScene: Artstate - Loopback - Amiga Music (50 FPS)rtiainen: Commodore Amiga demo: Rebels - Assembly 92 partyinfo (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Rebels & Complex - Assembly 92 invitation (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Goonies - Veccies (1990)rtiainen: Commodore Amiga demo: Sonic - Contribution (1992)Screen Shooters: [ Flashback ] Apidya (1992) - Commodore AmigaScreen Shooters: [ Flashback ] Amiga Demo: Syntetikk Life by Nah Kolo (Revision 2020)The Classic And Retro Gamer: Stunt Car Racer - Division 2 - The Roller Coaster (Amiga)Thomaniac: #1812 Amiga Time Live! Quer durch mein WHD-Load Archiv Zocken und Chillen!