35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Amiga 1200 PPC im Big Tower (Bastel-Ecke)Wir rüsten auf, und zwar richtig! Unser Amiga 1200 bekommt eine PowerPC-Turbo-Karte, 3D-Grafikkarte, Netzwerkkarte, Sound-Karte, Zorro-Slots, USB-Karte, SSD und DVD-ROM. All das passt natürlich nicht mehr in das Tastaturgehäuse, deshalb muss ein Tower-Gehäuse her. Wir nehmen direkt ein großes Bigtower-Gehäuse und bauen alles dort alles ein. Dabei stoßen wir auf spannende Herausforderungen – wie baut man alle Teile ein, ohne dass sie sich ins Gehege kommen?Jaguar XJ220 #1: Vollgas voraus! (RetroPlay/Amiga)Ein Supersportwagen wie der Jaguar XJ220 gehört auf eine flotte Strecke - der Schrecken der Lotus-Reihe, die Inspiration der Grafik und des Gameplays liegt auf der Hand. Einsteigen, wohlfühlen und Gas geben - Dennis und Jan machen sich ab in den Rennwagen und präsentieren das flotte Amigaspiel. Ein britisches Auto, eine britische Softwareschmiede und trotzdem kein Linksverkehr!Jaguar XJ220 #2: Felsen auf der Fahrbahn (RetroPlay/Amiga)Start Your Engine! Fahrt im Regen ist angesagt, was in England ja nicht all zu ungewöhnlich anmutet. Zugegeben, Linksverkehr gibt es immer noch nicht, aber das britische Wetter und die ganzen Felsen auf der Fahrbahn könnten die Rennstrecke zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen. Das Recht des Joysticks in Port 1 verschafft Jan einen leichten Startvorteil, Dennis lässt sich zum Schein zurückfallen, doch sein Adlerauge nimmt jedes Detail der Strecke wahr...Historyline #255: Ein Teil fehlt! (RetroPlay/Amiga)Langsam leeren sich Dennis' Schüsseln, womit die Klemmbausteinpanzerteile auch schneller gefunden werden können. Beide Kontrahenten also im Endspurt! Generalfeldhagen sichert aggressiv das jenseitige Ufer und macht Druck - der Blick auf die verbliebenen Seiten bei Dennis' Bastelanleitung treibt ihn an. Es wird noch einmal spannend in der letzten Phase des Wettlaufs!Amiga-Games von Microprose, Horrorsoft und Factor 5 (Retro ausgepackt)Heute ist Amiga-Zeit! Wir packen Spiele und Spiel-Teile aus und dabei gelingen uns ein paar Wiedervereinigungen und Vervollständigungen.Na, wenn das nicht ein Lauf durch Bonusgegenstände, Handbücher und Schachteln wird. Hach, herrlich!