Uptime Screenbar-Plugin in der Version 1.5 für MorphOS veröffentlicht.Uptime ist ein Screenbar-Plugin für MorphOS. Es zeigt die Systembetriebszeit im Bildschirmtitel an. Optional kann es die aktuelle Betriebszeit im Vergleich zum Betriebszeitrekord in einem Messgerät anzeigen. Betriebszeitaufzeichnungen können über das MorphOS-Benachrichtigungssystem MagicBeacon gemeldet werden.Neu in dieser Version:* Es wurde ein Sicherheits-Requester hinzugefügt, wenn versucht wird, den Betriebszeitrekord zurückzusetzen.* Verfügbarkeitsaufzeichnungen können jetzt über MagicBeacon mit konfigurierbarer Häufigkeit gemeldet werden.* Kommt jetzt mit einem echten Installer-Skript mit freundlicher Genehmigung von InstallerGen von Rob Cranley.* Text kann jetzt außermittig gerendert werden, indem ein Pixel-Offset angegeben wird.* Es ist jetzt möglich, den Anzeigenrahmen an den Rändern um oder über das Gauge selbst zu ziehen (siehe Einstellungen).* Zyklus-Gadget zum Anpassen des Rahmentyps zeigt jetzt ein kleines Vorschaubild.