5.3.2022********Amiga Future Ausgabe 155 erschienenDie deutsche und englische Ausgabe 155 (März/April 2022) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.Heft Inhalt:Review PutterSpecial Custom Chips ErsatzWorkshop UTF-8 auf dem Amigaund vieles, vieles mehrEine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.Heft-Info: app.php/kb/index?c=13 Bestellen: https://www.amigashop.org 10.3.2022*********Update des Heft-Index & AFA Viewer der Amiga FutureDer Heftindex der Amiga Future wurde von Helmut Haake auf den aktuellen Stand gebracht und beinhaltet jetzt auch den Index der neuesten Ausgabe der Amiga Future.Der Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffentlicht wurde.Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVD sich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.Kostenloses Download AFA-Viewer: app.php/dlext/index?cat=78 Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.11.3.2022 + 21.3.2022*********************Amiga Future: Neue Vollversionen onlineDer Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:Mega TravellerEmpire Soccer 94Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link app.php/dlext/latest Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.14.3.2021*********Erinnerung: Virtual Dimension: VD aktuell 01 - März 2022 erschienenAPC&TCP freut sich bekannt zu geben das ab sofort die VD aktuell 01 - März 2022 in Onlineshop verügbar ist.Die VD aktuell 01 - März 2022 ist bei uns auf vier verschiedene Arten erhältlich:- Alle Abonennten deutschen Amiga Future Ausgabe 155 erhalten die VD aktuell 01 - März 2022 automatisch kostenlos mit der Abosendung zugeschickt.- Bei allen Bestellungen (ausgenommen Downloads) in unseren Onlineshop wird die VD aktuell 01 - März 2022 kostenlos mitgeschickt.Natürlich nur wennn noch ausreichend Platz und Gewicht in der Sendung frei ist.- Für 0,01 Euro zzgl. Versandkosten kann die VD aktuell 01 - März 2022 (Community Edition) bei uns bestellt werden.- Für 1,00 Euro zzgl. Versandkosten kann die VD aktuell 01 - März 2022 (Supporter Edition) bei uns bestellt werden. Hier erhält Virtual Dimension den kompletten Nettokaufpreis.Über VD aktuell 01 - März 2022VD aktuell 01 - März 2022 (Community Edition)Preis: 0,01 €Virtual Dimension präsentiert mit "VD aktuell" seine eigene Programmzeitschrift! Enthalten ist dabei nicht nur die Übersicht über die geplanten Videos des Teams auf Youtube und Twitch in den Monaten März und April 2022, sondern den Leser erwarten auch andere lustige Inhalte, die man überlichweise in einer Programmzeitschrift findet.In der ersten Ausgabe sind neben der Programmvorschau ein Forsetzungsroman, ein Kochrezept, ein Listung zum Abtippen und ein Retro-Rätselteil enthalten.VD aktuell 01 - März 2022 (Supporter Edition)Preis: 1,00 €Virtual Dimension präsentiert mit "VD aktuell" seine eigene Programmzeitschrift! Enthalten ist dabei nicht nur die Übersicht über die geplanten Videos des Teams auf Youtube und Twitch in den Monaten März und April 2022, sondern den Leser erwarten auch andere lustige Inhalte, die man überlichweise in einer Programmzeitschrift findet.In der ersten Ausgabe sind neben der Programmvorschau ein Forsetzungsroman, ein Kochrezept, ein Listung zum Abtippen und ein Retro-Rätselteil enthalten.Die "Supporter Edition" enthält den gleichen Inhalt wie die fast kostenlose "Community Edition", der höhere Preis bietet aber die Möglichkeit, Virtual Dimension zu unterstützen.16.3.2022*********Bitte beachtet unsere WerbepartnerAuf der Amiga Future Webpage bietet wir euch einen riesigen kostenlosen Content rund um den Amiga.Dadurch das die Amiga Future ein non-profit-Projekt ist, muss sich die Amiga Future Homepage komplett selbst finanzieren.Die momentan rund 30 GByte große Homepage wird ausnahmslos durch Werbung, Spenden und unsere eigenen privaten Mittel finanziert.Gerade die Programmierung neuer Erweiterungen, Datenbanken oder Features geht so richtig ins Geld.Am oberen Webpage-Rand befinden sich mehrere Banner unserer Werbepartner. Außerdem haben wir noch Werbung in der linken Navigations-Leiste.Durch diese Webpartner finanzieren wir die Server- sowie Programmierkosten der Amiga Future Webpage.Wir würden uns freuen wenn ihr diese Werbung beachtet und dafür sorgt das auch weiterhin genügend Werbung auf der Amiga Future Webpage ist um diese ausreichend zu finanzieren.20.3.2022*********Amiga Future 155 ist vor einigen Tagen erschienenVor einigen Tagen ist die Ausgabe 155 der Amiga Future erschienen.Für alle die den Termin übersehen haben, wäre es doch jetzt ein guter Zeitpunkt das Heft noch schnell zu bestellen.Oder vielleicht gleich ein Jahres-Abo? Dann bekommst Du immer das aktuelle Heft automatisch ins Haus geliefert und mußt Dich nicht umdie Erscheinungstermine der einzelnen Hefte kümmern. Und Geld sparst Du dabei sogar auch noch.Heftinfos: app.php/kb/index?c=13 Bestellen: https://www.amigashop.org/ 22.3.2022*********Amiga Future Android News AppDie Amiga Future News App sorgt dafür das Du immer zum Thema Commodore Amiga immer auf den aktuellen Stand bist.Hier gibt es die aktuellsten Neuigkeiten rund um den Commdore Amiga: Amiga Spiele, Amiga Anwendungen, Amiga Emulation, Amiga Veranstaltungen, Testberichte, Cheats und vieles mehr.Die Newsmeldungen werden in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht.Und ja! Es gibt den Commodore Amiga immer noch. Und die Amiga Szene ist aktiver als je zuvor.Natürlich wird hauptsächlich über die Classic Amiga Modelle Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1000, Amiga 2000, Amiga 3000, Amiga 4000, CDTV, CD32 berichtet.Aber auch neue Modelle wie AmigaOne, Pegasos kommen nicht zu kurz.In den News geht es um AmigaOS 3, AmigaOS 4, AROS, MorphOS und natürlich auch um Amiga Emulatoren.- Offizielle App des Print-Magazines Amiga Future.- Deutsche und Englische News rund um den Commodore Amiga (z.b. Amiga Emulator UAE, WinUAE...), Amiga Spiele, Amiga Anwendungen udn vieles mehr.- Aktualisierung wahlweise per wlan oder Mobil- Aktualisierungsintervall auswählbar- Benachrichtigung via Alarmton, LED, Vibrieren.- App Widget23.3.2022*********APC&TCP Onlineshop: Amiga Future Abo aktualisiertAb sofort kann das Amiga Future Jahres-Abo ab Ausgabe 156 bis 161 im APC&TCP Onlineshop bestellt werden.Der voraussichtliche Erscheinungstermin der Amiga Future Ausgabe 156 ist der 5. Mai 2022.26.3.2022*********Amiga Future Archive DVD #5 ist vor einiger Zeit erschienenDie Amiga Future Archive DVD #5 ist am 5. August 2021 veröffentlicht worden.Es handelt sich dabei um eine gepresste DVD9 mit über 6 GByte an Daten.Auch wenn es grundsätzlich kein Problem sein sollte, geht sicher das euer Laufwerk auch eine DVD9 lesen kann.Außerdem braucht ich natürlich auch eine PDF-Viewer.Auf der Amiga Future Archive DVD #5 findet ihr folgende Ausgaben der Amiga Future als PDF:Deutsch: Amiga Future Ausgabe 11-142Englisch: Amiga Future Ausgabe 67-142Die Ausgaben 11 bis 26 wurden eingescannt. Leider ist hier die Qualität nicht gerade perfekt.Bei allen anderen Ausgaben handelt es sich um PDFs in sehr hoher Qualität.Die Ausgabe 11 war die erste deutsche Amiga Future Ausgabe die erschienen ist.Die Ausgabe 67 war die erste englische Ausgabe der Amiga Future.Somit sind auf der DVD über 20 Jahre Amiga Future Geschichte vorhanden.Es gibt keine Update-Möglichkeit von früheren Version der Amiga Future Archive DVD. Bitte habt dafür Verständnis.28.3.2022*********Amiga Future Wanted #2: CD32 RedakteurHinweis zu Wanted #1: Wir haben inzwischen einen Demoscene Redakteur gefunden.Für das Amiga Future Print Magazin suchen wir einen Redakteur für unsere CD32-Ecke.- Du mußt Dich bitte sehr gut mit dem CD32 auskennen.- Du mußt einen Überblick haben welche Soft & Hardware es für das CD32 gibt.- Du mußt aber auch wissen, was gerade rund um das CD32 in Entwicklung ist.- Nobody is perfect - aber zuviele Schreibfehler sollten es auch nicht sein.- Du mußt auch wirklich Zeit dafür haben. Unterschätze das nicht!- Und natürlich gang besonders wichtig: Spaß dabei haben.30.3.2022*********Amiga Future: Cheats Datenbank UpdateDie Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:25 Mär 2022 - Fatman - The Caped Consumer - Download-Link aktualisiert25 Mär 2022 - Fate - Gates of Dawn - Lösung erfolgreich geprüft25 Mär 2022 - Fate - Gates of Dawn - Lösung aktualisiert25 Mär 2022 - Empire Soccer 94 - Download-Link hinzugefügt18 Mär 2022 - Fatal Mission 2 - Download-Link aktualisiert18 Mär 2022 - Fatal Heritage - Lösung aktualisiert18 Mär 2022 - Fatal Heritage - Lösung aktualisiert18 Mär 2022 - Eye of the Beholder 2 - Legende Von Darkmoon - Lösung aktualisiert18 Mär 2022 - Mega Traveller - The Zhodani Conspiracy - Download-Link hinzugefügt04 Mär 2022 - Fatal Heritage - Lösung aktualisiert04 Mär 2022 - Fatal Heritage - Download-Link aktualisiert30.3.2022*********Amiga Future SonderangebotUnd jetzt haben wir noch ein Angebot für alle User, die den monatlichen Newsletter März 2022 der Amiga Futuretatsächlich bis zum Ende gelesen haben.Unter folgenden Link könnt ihr ein Amiga Future Paket (Heft 148, 149, 150, 151 - inklusive CoverCDs) für nur Euro 19,- zzgl.Versandkosten erwerben.Achtung: Die Menge ist limitiert. Es sind nur 15 deutsche und 15 englische Pakete verfügbar.Direktlink deutsches Amiga Future Paket: https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=340 Direktlink englisches Amiga Future Paket: https://www.amigashop.org/product_info. ... anguage=en