Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:Amiga Demos that Still Rock: Fisherhawk DR. by Melon | OCS Amiag demoWarlords - can a strategy game be 1x? Amigos: Everything Amiga 344Dan Wood: Amiga A500 Mini Full Review - Every Game, Demos & WorkbenchLast Ninja 4 Game Over track (HKvalhe's 4ch LN4 GameOver Amiga Original Release) - Helge KvalheimLast Ninja 4 Menu track (HKvalhe's 4ch LN4 Amiga Menu Original Release) - Helge KvalheimWorkbench 3.1 Guide 3/12 - Intro to Shell/CLI and Simple Commands - by LemonAmiga.comWorkbench 3.1 Guide 4/12 - Tour of the 'C' Commands - by LemonAmiga.comPhaze101: [ENG] Tutorial 28 - The Complete Amiga 68000 Assembly Hardware Programming & Development CoursePhaze101: [ITA] 28 Amiga Assembly 68000 Corso Completo Di Programmazione e Sviluppo usando Linguaggio MacchinaRetro Recipes: THE A500 Mini REVIEW & How To! Is the NEW AMIGA amazing?RetroMatze: Dreamweb (AMIGA) / Review & Let's Play (Teil 10.) Zeit der Erlösung "ENDE"rtiainen: Commodore Amiga demo: Vanish - BBS-intro (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Pure Metal Coders - Distortion (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Spreadpoint - Maxxon C++ cracktro (1992)Saberman: Commodore Amiga -=Citadel 1.3=- enhanced 2022 releaseScene World Magazine: Scene World Podcast Episode #135 - Gaming journalism and more in Jamaica with Wayne BenjaminScreen Shooters: [ Flashback ] Apidya (1992) - Commodore AmigaTentelian Retro: Amiga - THEA500 Mini Unboxing - Folge [16]Tentelian Retro: Amiga - THEA500 mini zerlegt - Folge [17]Tentelian Retro: Amiga - THEA500 Mini Gamepad & Maus zerlegt- Folge [18]Tentelian Retro: Amiga - THEA500 Mini Joystick & Tastatur mit Trackball - Folge [19]Tentelian Retro: Amiga - THEA500 Mini - Umbau in Amiga Gehäuse Teil 1 - Folge [20]The 8-Bit Guy: The Mini Amiga 500 has arrived!