35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Spiele-Füllhorn von SpielenXXL.de (Retro ausgepackt XXL)Bei uns sind zwei große Kisten unseres Sponsors angekommen und darin befinden sich stapelweise Amiga-Games und Hardware. Der Clou an der Sache: Alle Stücke, die wir schon in der Sammlung haben, sind für Euch und werden Preise in unserem geplanten Wettbewerb anlässlich unseres 10.000-Abonnenten-24-Stunden-Livestreams. Seid Ihr schon gespannt, was Ihr vielleicht abstauben könnt?Herz von Afrika #4: Zu Fuß zum Nil (RetroPlay/C64)Der Basar im Boma ist sicher eine Reise wert - zumindest legt Hagen viel Wert darauf, dass wir uns diesen einmal anschauen. Aber die Enttäuschung ist groß, als wir feststellen, dass wir dort nicht finden, was wir suchen. Also verlassen wir die Siedlung, steigen ins Kanu und paddeln den Kongo entlang. Irgendwo am Nordufer hier müssen wir uns mit der Machete durch den Dschungel kämpfen um zum nächsten Dorf zu gelangen.Herz von Afrika #5: In den afrikanischen Gebirgen (RetroPlay/C64)Nehmen wir das Kanu mit in den Dschungel? Oder lassen wir es einfach liegen und marschieren los? Oder doch verkaufen? Die Wege wollen in "Herz von Afrika" gut geplant werden, und auch die Nahrungsmittelversorgung kann durchaus kritisch werden. Auf lange Sicht hin werden wir wohl nicht herum kommen, allen Häuptlingen in den zahlreichen Dörfer das zu bringen, was sie sich wünschen, damit sie uns ihre Geheimnisse verraten...Historyline #254: Vormarsch über die Brücken (RetroPlay/Amiga)Es knallt - von Schiene auf Brücke und Straße. Hagen stürmt vor, die Pfeiler wackeln, drauf und tot! Das jenseitige Ufer wird überrannt, Endspurt, alles an die Front! Doch der Nachschub über die Brücke droht ins Stocken zu geraten. Zu allem Unglück wird unser General ablegenkt und bekommt die Gefechte nicht mit, bei denen es schmerzhaft wurde...Grafik-Adventures der 2000er (Retro ausgepackt)Wir dehnen den Retro-Begriff heute etwas mehr und packen Spiele der 2000er aus: Dennis will die Sammlung erweitern.Und so kommen einige Adventures in die Gefahr von El Lynchos Reichweite. Wirklich schöne Spiele, die bei keinem gut sortierten Zocker fehlen sollten. Zumindest wenn er das Genre mag.