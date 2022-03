AmiBlitz wurde in der Version 3.9.0 veröffentlicht.Diese Veröffentlichung wurde von der Firma bekanntgegeben, die meinen A1200 umgebaut hat, damit ich AmiBlitz3 mit Original-AGA-Hardware testen kann!Diese Version von AmiBlitz enthält einige wesentliche Änderungen und einige Optimierungen:Große interne VeränderungenUnmengen von Code von asm nach basic konvertiertKleinere AnpassungenTooltype DISABLE_HIGHLIGHTING hinzugefügt, um die Leistung auf Low-End-Rechnern zu verbessernTooltype DISABLE_LOCALIZATION hinzugefügt, um den Speicherbedarf auf Low-End-Rechnern zu reduzierenTooltype STANDARDEDITMODE entfernt, nur noch das neue Verhalten wird unterstütztTooltype OLDSEARCH entfernt, jetzt wird nur noch das neue Verhalten unterstütztTooltype USE_ASLDIMS entferntTooltype NO_DISPLAYBEEP in DISABLE_DISPLAYBEEP umbenanntTooltype NO_WELCOME in DISABLE_WELCOME umbenanntTooltype TOKENBOLD in BOLD_TOKENS umbenanntMenüeintrag "Autolayout" hinzugefügt, um eine automatische Anordnung aller geöffneten Fenster per Menüaufruf durchzuführenWrapperlib für gadtools.library zu osLibs hinzugefügtReorganisiertes EinstellungsfensterNeues Iconify-Gadget für Quellfenster hinzugefügt (OS3.2+)Aktualisierte GlowIcons für alle Icons in der AmiBlitz3-Schublade