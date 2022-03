MouseCoords zeigt die aktuellen Mauskoordinaten in der Titelleiste des Bildschirms in konfigurierbarer Weise an. Es zeigt auch Informationen über Fenster/Ebenen an, wenn mit der Maus darüber gefahren wird.Neu in dieser Version:* Fenstertitel des aktuell unter dem Mauszeiger befindlichen Fensters wurden im Infofenster nicht mehr angezeigt.* Zeigt auch Informationen über den Bildschirm, den Monitor und den Skin im Infofenster an. Siehe Pull-Open-Button am unteren Rand des Infofensters, um auf diese Informationen zuzugreifen.* Zeigt weitere Details für das Fenster unter dem Mauszeiger im Infofenster an, wie Schatten und aktueller Zeigertyp.* Zeigt und aktualisiert jetzt nur die Koordinaten für die Instanz, die auf dem Bildschirm läuft, auf dem sich der Mauszeiger befindet.