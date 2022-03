35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Die Geschichte der Amiga-Zeitschriften (Retro-Rückblick #07)Heutzutage informieren sich die meisten Computer-Benutzer im Internet über die neusten Entwicklungen. In den 1980er und 1990er Jahren, bevor das Internet weite Verbreitung hatte, waren Computerzeitschriften die zentrale Informationsquelle. Wir tauchen tief in die Geschichte der deutschen Amiga-Zeitschriften ein, angefangen von der ersten Erwähnung des Amiga im Jahr 1985 bis zur Einstellung des Amiga-Magazins im Jahr 2009.In den Kurzmeldungen: Fortsetzung zu Flight of the Amazon Queen angekündigt, Steampunk-Version des Amiga 500 gebaut, Die Rückkehr der Panzer-Maus, Command Line Interface für den C64 erschienen, Impossible Mission 3 angekündigt, Shitstorm gegen Team17 wegen Worms-NFTsHerz von Afrika #2: Die Suche nach Gold und Kupfer (RetroPlay/C64)Mit dem doch recht überschaubaren Startkapital von 250,- Mark haben wir es schon recht weit gebracht. Mehr Geld gibt es, sobald wir von wichtigen Entdeckungen berichten können. Geld durch Handel ist etwas komplizierter als einfach nur "kaufen - verkaufen", denn manche Dinge braucht man auch, um Leute glücklich zu stimmen. Und wenn die dann verkauft sind, wird es schwierig, an die wichtigen Informationen zu kommen. Per Pedes auf Erkundungstour... Kanu, anyone?Herz von Afrika #3: Mit dem Kanu durch den Wasserfall (RetroPlay/C64)Eine Kanufahrt durch Afrika - wir wollen das Spiel (und die Gegend) kennen lernen, Dörfer besuchen, durch Sümpfe marschieren und von Krokodilen angefallen werden! Belastet und leicht verwundet suchen wir nach Medizin, planen, uns auf dem Basar mit Elfenbein einzudecken und stellen fest, dass wir knapp bei Kasse sind. Wie sollen wir so das Grab des Pharaoh finden?!Historyline #253: Fröhliche Musik (RetroPlay/Amiga)Noch ein oder zwei Runden, und dann wird vorgerückt! Die Artillerie macht schon mal den Weg frei, die feindlichen Truppen fallen wie die Fliegen. Generalfeldhagen zieht mit großen Schritten durch, und auch Dennis hat schon die Hälfte seines Bauprojekts abgeschlossen. Die Musik spielt derweil übrigens auch schon fröhlich vor sich hin!Schleimausbruch aus Geheim-Labor - FloB (Retro Today/Atari 800)Dass auch auf den Atari 8-Bit-Systemen noch fleißig entwickelt wird und äußerst unterhaltsame und innovative Spiele erscheinen, beweist Entwickler bocianu mit dem Plattform-Knobelspielchen FloB! Als Ergebnis eines Experiments brechen wir in Form eines rosa Schleimhaufens aus dem Labor aus und stoßen schnell an unsere durch nichtvorhandene Glieder vorgegebene Grenzen - zumindest, bis wir alles auf den Kopf stellen! Cartridge rein und und dann raus hier! Immerhin streben wir die Weltherrschaft an!