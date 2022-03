WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Flower Power - [updated] - (Anarchy) patch redone, real files used to avoid OS swaps, line drawing routines fixed, memory requiremens changed to 512k chip and 512k fast, 68000 quitkey support, source code included - Info Airball - [improved] - (Microdeal) trainer options added, demo can be skipped with space or fire, game can be started with space or fire - Info Cabal - [improved] - (Ocean) joypad support fixed, various timing fixes, optional NTSC compatibility - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de