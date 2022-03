35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:InfoTime 03/2022: Der dunkle Ritter, Amiga im Bigtower und ein Spiele-FüllhornUnsere Programmzeitschrift "VD aktuell" bestellen: https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=354 Im März gibt es nicht nur neue Folgen unserer Reihen "Back in Time", "Retro Today" und "RetroPlay", auch unser Podcast "Retro-Podcast" nach der Winterpause zurück. Außerdem packen wir richtig viel aus, darunter ein wahres Spiele-Füllhorn und wir schlüpfen in die Kostüme für "Batman", "Herz von Afrika" und natürlich "Historyline".Erwähnten wir schon, dass Ihr noch viel mehr Details zu unserem Programm in unserer neuen Programmzeitschrift "VD aktuell" bekommen könnt? Bestell-Link siehe oben.Batman #3: Der tiefe Fall des Joker (RetroPlay/Amiga)Nach einer atemberaubenden Fahrt und einem verrückten Flug durch Gotham City haben wir die Stadt gerettet. Nun gilt es, den Joker dingfest zu machen! Ab in die Kathedrale! Dank der Bat-Tools schwingt sich Hagen zu ungeahnten Höhen empor, doch Vorsicht: das Gotteshaus ist scharf bewacht und die Ratten sind gefährlicher, als sie aussehen.Herz von Afrika #1: Die Expedition beginnt (RetroPlay/C64)Ein Quasi-Open-World-Spiel auf dem Brotkasten? Wir erinnern uns an Seven Cities of Gold, wenn das Gastschwert bei der Verhandlung plötzlich in die Hand springt und dem König in die Brust fährt... kann ja mal passieren, aber diesmal nehmen Hagen und Dennis sich vor, tatsächlich etwas verhandlungsfreudiger auf Eroberungszug zu gehen. Wir treten eine Erbschaft an, denn wir sind hübsch, intelligent, motiviert und unwissend. Herrlich - es kann losgehen!Historyline #252: Wir nähern uns dem Break-Even (RetroPlay/Amiga)Jetzt kommt die olle Kamelle vom Victoria-Kreuz... Hagen blockt die Brücke, die Artillerie läuft heiß und Dennis wühlt nach Klemmbausteinen. Und während Dennis erklärt, dass Gewalt keine Lösung ist, geht Hagen mit Stöcken auf sein Ziel los. Und die sind reichlich vorhanden, auch wenn es rundenweise weniger werden...Nintendo 64 und PC-Games (Retro ausgepackt)Wollt Ihr heute schon wissen, welche VD-Videos Euch in den nächsten Wochen erwarten? Dann bestellt unsere Programmzeitschrift "VD aktuell": https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=354 Heute packen wir live aus! Zwei größere Kisten von Dennis Schwager Johannes wurden ausgemistet und sind zu Retro um wegzukommen. Im Gegenteil, wir sind begeistert einen Nintendo 64 auspacken zu können. Und das inclusive Hardware und Cartridges.Und der zweite Teil der Kellerfunde umfasst noch einige PC Spiele, die die beiden ebenfalls gerne in die Sammlung aufnehmen.