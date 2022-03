WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Extrial - [updated] - (Computec Verlag) patch redone, out of bounds blits fixed, interrupt problems fixed, lots of trainer options added, 68000 quitkey support - Info MegaBall - [improved] - (Ed Mackey) tooltypes are now handled if Megaball.info exists (no icon.library needed!), in-game music is now played - Info Battle Isle - [improved] - (Blue Byte) added support for french data disk - Info Harricana - [new] - (Loriciel) done by CFou! - Info Switchblade 2 - [improved] - (Gremlin) access fault at end of level 5 fixed, disable blitter waits handling corrected - Info Solid Gold - [improved] - (Night Owl Design) support for V1.2 of the game added, more Bplcon0 color bit fixes - Info Black Strawberry Cake - [new] - (Night Owl Design) done by StingRay - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de