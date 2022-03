ModernArt Blanker in der Version 3.2 für MorphOS erschienen.Neu in dieser Version:* Kommt jetzt mit einem echten Installer-Skript mit freundlicher Genehmigung von InstallerGen von Rob Cranley.* Überarbeitete Standardkonfiguration, die verwendet wird, falls der Blanker zum ersten Mal ausgeführt wird.* Ein kritischer Fehler im Bibliothekscode wurde behoben, der alle Arten von Problemen verursachen konnte. Vielen Dank an Thomas Igraki für die Behebung und Bereitstellung des multilibrary ecx-Moduls!* In den Katalogdateien fehlten einige Zeichenfolgen, wodurch andere Zeichenfolgen nicht in der richtigen Reihenfolge waren.