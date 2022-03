PressemeldungP96 V3.2.4 herausgegebenDie Version 3.2.4 des beliebten RTG-Treibers P96 korrigiert einige Fehler an nativen Screenmodes, sowie am S3-Chiptreiber, welcher für die Cybervision benötigt wird. Mit den Arbeiten an oMNiBus, einer Brückenkartenlösung für den Einsatz von ET4000-basierten ISA-Grafikkarten, wurde gleichzeitig an der Merlin-Grafikkarte gearbeitet. Dabei sind wir jedoch auf massive Beschränkungen dieser Karten gestoßen die uns dazu zwingen, die Unterstützung dieser Karten nicht als Kaufentscheidung für das P96-Paket zu nutzen. Die Stabilität mit der Merlin hat das Maximum erreicht, was man selbst mit den aktuellsten Board/GAL Updates der Merlin erreichen kann. Die oMNiBus/ET4000-Kombination ist zwar hardwaremäßig stabil, hat jedoch die Einschränkung, dass einige Karten überhaupt keinen Blitter haben. Wir raten deswegen von der Verwendung dieser Grafikkarten ab und verweisen auf moderne Lösungen, wie z.B. die ZZ9000 der MNT Research GmbH.