Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:PfalzgrafFriedrich: Computer95 - 97, Köln10 Minute Amiga Retro Cast: Upgrading my Amiga 500 from OCS to ECS (and you should too!) Episode 119AMIGA FACTORY: Gameplay Quests Of Nargoth - Commodore Amiga - 720Speedball 2 - STILL one of the greatest Amiga sports games! Amigos: Everything Amiga 341Classic Videogames LIVE!: Turrican (2) Flashback - 1991/2021 - Amiga/SwitchFluke73: The Great Giana Sisters / Turrican Mashup with a twist (try find the hidden song!)Endless Road (HKvalhe's 5ch 16bit Amiga Soft Road Rock) - Helge KvalheimHold and Modify: Apollo and Amiga Updates! (Firebird, A500, A1200, A3000)Kwik Snax Review for the Commodore Amiga by John GageFast Food! Review for the Commodore Amiga by John GageBubble Dizzy Review for the Commodore Amiga by John GageLemonTubeAmiga: Birthday Bash - Gravity-Force - No CommentaryLorraine: Amiga nDock Testing, ARexxZaman by Ms Mad Lemon (Madija) - AmigaMs Mad Lemon: Recording process of my new album - Amiga and Polyend TrackerPhaze101: [ITA] 26 Amiga Assembly 68000 Corso Completo Di Programmazione e Sviluppo usando Linguaggio MachinaPhaze101: [ENG] Tutorial 26 - The Complete Amiga 68000 Assembly Hardware Programming & Development CourseRavi Abbott: When Gateway Owned AmigaRavi Abbott: Amiga Mix - Friday NightRetro Recipes: EXCLUSIVE: Unboxing THEA500 Mini® Prototype Serial #01! + Retro Memes & more on The ЯRetro Show #11RobSmithDev: Can I Make My Own 3D Printed Retro Joystick?Scene World Podcast Episode #134 - Michael "MrMobile" AKA "Captain2Phones" FisherThomaniac: #1796 Zock' mal wieder...Protector: Durchschnittlich Defender Kopie [Amiga]