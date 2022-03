35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Batman #1: Batman und Riddler gegen den Joker (RetroPlay/Amiga)Haja, hajo - ich bin's: der Bätmän. Seinerzeit ein großer Erfolg in den Kinos, wurde die Computerspielumsetzung zunächst exklusiv im Bundle mit dem Amiga 500 vertrieben. Ein riesiger Erfolg für Commodore mit einem für eine Filmumsetzung damals sehr guten Spiel - Dennis und Hagen... äh... Batman und der Riddler präsentieren die Data East Version des Spiels und gehen auf Jagd nach dem Joker. Und diesmal ganz ohne Greenscreen...Batman #2: Die Straßen von Gotham City (RetroPlay/Amiga)Level 1 abgeschlossen - ab ins Batmobil und Gas geben! Kurven gibt's in Gotham City nur mit Anker, denn bei dem High-Speed-Wahnsinn haftet kein Reifen mehr. Hauptsache, die Straßenlaternen halten das durch... Willkomen zu "Batman - das Autorennspiel". Der Riddler gibt das Lenkrad an die Fledermaus weiter, und die Straßenverkehrsordnung kann einpacken!Historyline #251: Hagen und die Durian-Frucht (RetroPlay/Amiga)Vor lauter Wortgeplänkel gerät die Situation in Historyline fast in den Hintergrund... Wir sind noch immer nicht weiter vorgedrungen, die schwere Artillerie ist aber zur Unterstützung in Position. Langsam vorrücken, der Transportwagen steht bereit, die Verteidigungslinie befindet sich im Aufbau.03/82: Computer im Praxiseinsatz (Back in Time)Computer sind nicht nur etwas für die Technik-Nerds, sondern können auch im Praxisalltag eingesetzt werden. Im März 1982 bestand dieser Alltag allerdings weniger in der Arbeit zuhause, sondern in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die neue Zeitschrift "Computer Persönlich" zeigt an konkreten Beispielen, wie Computer in der Spedition, in der Lagerverwaltung, bei Bauunternehmen oder allgemein zur Buchhaltung eingesetzt werden können.Weitere Themen sind der Wunsch nach Software-Standardisierung und Zukunftstrends wie 3D-Fernsehen und blaue LEDs.