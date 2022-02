35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:They Stole a Million #3: Die Bullen kommen! (RetroPlay/C64)Soooo.... die Planung ist abgeschlossen, jetzt geht es an die Durchführung des Raubzugs! In "They Stole a Million" wagen wir uns auf den Fuß der Karriereleiter des Verbrechersyndikats, haben unsere Crew schon instruiert und legen nun selbst Hand an beim Münzhändler, um das ein oder andere weitvolle Kleinod seiner Sammlung zu entreißen. Doch nun in Echtzeit mitmischen - wird uns das gelingen?!They Stole a Million #4: Ein Verbrecher hat's schwer (RetroPlay/C64)Also die Sache mit dem Einbruch haben wir uns wirklich einfacher vorgestellt! Geschafft: ja, aber es ist nichts dabei rumgekommen... Wer kann denn damit rechnen, dass die Polizei so schnell vor Ort ist, dass keine Zeit mehr bleibt, die Vitrinen zu leeren? Wir brauchen einen Schlosser, damit wir nicht kostbare Sekunden verlieren - Da Capo, Messieurs! Und diesmal mit ordentlich Profit, bitte!Historyline #250: Pizza und Politik (RetroPlay/Amiga)Hagen hat Blutdruck! Und das hat nur bedingt mit der Situation auf dem Schlachtfeld zu tun... Speichern, Dennis, sonst kein Laden, Hagen. Die Brücke ist gesichert, aber das Kleinvieh ist problematisch und das Schienengeschütz steht im Weg. Da gibt es aber Mittel und Wege, diesen Umstand zu beheben...C64-Spiel mit Sprachausgabe und weitere Klassiker (Retro ausgepackt)Da flippt der Hagen aus! Wir packen heute wieder einige Schätzchen für den C64 aus. Und so arbeiten wir uns von den kleinen Päckchen langsam zu den Größeren vor.Mit dabei ist diesmal auch ein besonderes Westernspiel vor, welches dem geneigten Zuschauer auch bekannt vorkommen dürfte.