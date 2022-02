APC&TCP freut sich bekannt zu geben das ab sofort die VD aktuell 01 - März 2022 in Onlineshop verügbar ist.Die VD aktuell 01 - März 2022 ist bei uns auf vier verschiedene Arten erhältlich:- Alle Abonennten deutschen Amiga Future Ausgabe 155 erhalten die VD aktuell 01 - März 2022 automatisch kostenlos mit der Abosendung zugeschickt.- Bei allen Bestellungen (ausgenommen Downloads) in unseren Onlineshop wird die VD aktuell 01 - März 2022 kostenlos mitgeschickt.Natürlich nur wennn noch ausreichend Platz und Gewicht in der Sendung frei ist.- Für 0,01 Euro zzgl. Versandkosten kann die VD aktuell 01 - März 2022 (Community Edition) bei uns bestellt werden.- Für 1,00 Euro zzgl. Versandkosten kann die VD aktuell 01 - März 2022 (Supporter Edition) bei uns bestellt werden. Hier erhält Virtual Dimension den kompletten Nettokaufpreis.Über VD aktuell 01 - März 2022VD aktuell 01 - März 2022 (Community Edition)Preis: 0,01 €Virtual Dimension präsentiert mit "VD aktuell" seine eigene Programmzeitschrift! Enthalten ist dabei nicht nur die Übersicht über die geplanten Videos des Teams auf Youtube und Twitch in den Monaten März und April 2022, sondern den Leser erwarten auch andere lustige Inhalte, die man überlichweise in einer Programmzeitschrift findet.In der ersten Ausgabe sind neben der Programmvorschau ein Forsetzungsroman, ein Kochrezept, ein Listung zum Abtippen und ein Retro-Rätselteil enthalten.VD aktuell 01 - März 2022 (Supporter Edition)Preis: 1,00 €Virtual Dimension präsentiert mit "VD aktuell" seine eigene Programmzeitschrift! Enthalten ist dabei nicht nur die Übersicht über die geplanten Videos des Teams auf Youtube und Twitch in den Monaten März und April 2022, sondern den Leser erwarten auch andere lustige Inhalte, die man überlichweise in einer Programmzeitschrift findet.In der ersten Ausgabe sind neben der Programmvorschau ein Forsetzungsroman, ein Kochrezept, ein Listung zum Abtippen und ein Retro-Rätselteil enthalten.Die "Supporter Edition" enthält den gleichen Inhalt wie die fast kostenlose "Community Edition", der höhere Preis bietet aber die Möglichkeit, Virtual Dimension zu unterstützen.