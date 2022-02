Unter dem Motto "heavier than gopher but lighter than the web" tritt das noch recht junge Gemini-Protokoll in eine Lücke zwischen Gopher und dem Web. Für das auf Textinhalte fokussierte Internet-Protokoll gibt es seit einiger Zeit auch einen Amiga-Browser und der heißt AmiGemini und wurde von Karl Jeacle entwickelt.Version 0.7 von AmiGemini erschien erst vor wenigen Tagen und sie bringt dieses Mal zahlreiche Änderungen mit sich. Neu in dieser Version ist unter anderem die Möglichkeit den Seitenquelltext wie auch den Text der Seite abspeichern zu können. Ferner kann AmiGemini seit dieser Version auch Links via OpenURL öffnen, bei denen es sich nicht um Gemini-Links handelt. Neben der Möglichkeit die eigene Navigationshistorie einsehen zu können ist die Liste der Themes um das Mörkblå-Theme erweitert worden. Außerdem ist es nun möglich URLs aufzurufen, deren Server nicht auf dem Standard-Gemini-Port 1965 lauscht und ein Fix sorgt für OS 3.0 Kompatibilität.Die Liste der Neuerungen und Änderungen in der aktuellen Version ist noch umfangreicher, sie findet sich, wie auch der Download-Link, wie üblich im Aminet: https://aminet.net/package/comm/net/AmiGemini Eine experimentelle Version des Amiga Future News Feeds kann übrigens mittels AmiGemini unter gemini://amigadu.de/af aufgerufen werden. An dieser Stelle sei gesagt: Es handelt sich hierbei um kein offizielles Angebot der Amiga Future. Mittels eines in Python geschriebenen Parsers wird der RSS-Feed auf einem Raspberry Pi für das Gemini-Netzwerk aufbereitet und selbstgehostet bereit gestellt.Aminethttps://aminet.net/package/comm/net/AmiGemini