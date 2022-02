35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:They Stole a Million #1: VD sucht die Super Gangster (RetroPlay/Amiga)Heute gehen wir in die Unterwelt des organisierten Verbrechens und versuchen dort, aufzusteigen und unsere genialen Planungskünste auszuspielen. Ein Raubzug durch Museen und Geschäfte, ohne dabei gefasst zu werden - das ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel "They Stole a Million". Wir sind der Boss, und als Boss sind wir auf der Suche nach Handlangern und fähigen Gaunern. Dennis und Hagen präsentieren die Unterwelt-Simulation auf dem C64!They Stole a Million #2: Gut geplant ist halb gewonnen (RetroPlay/C64)Gutes (und bezahlbares) Personal ist ja sooo schwer zu finden! Alle Bereiche wollen schließlich abgedeckt werden! Als Boss, der nichts richtig kann, sind wir an unser Budget gebunden und brauchen noch einen Fahrer für $14.000. Aber wir haben unser erstes Team beisammen. Die Rentnergang ist bereit für den ersten Coup, wir steigen in den Münzladen ein und sind gespannt, ob unser Fahrer der Velostreife entkommen wird...Historyline #249: Abwarten und Tee kochen (RetroPlay/Amiga)Klemmbaustein-Dennis und Generalfeldhagen haben eines gemeinsam: die Lage ist noch nicht stabilisiert. Auch wenn beide stückchenweise voran kommen, gibt es doch einige taktische Herausforderungen zu bewältigen. Ein Blick ins Handbuch ist nötig, um die technischen Details zu klären und die Position vor der Brücke festzuzurren...Horizontal-Shooter mit Insta-Kill - Inviyya (Retro Today/Amiga)Was als simple Programmierübung begann, liegt nun in formschöner und glänzender Pappschachtel auf dem Tisch von Dennis und Markus - Inviyya ist ein flotter Horizontalshooter in bester R-Type-Manier für den Amiga. Wieder einmal geht es um nichts Geringeres als eine Alien-Invasion und die Rettung der Menschheit! Mit Parallax-Scrolling, Waffen- und Geschwindigkeits-Upgrades und natürlich wieder einer umfangreicher Polyplay Goodiebag!