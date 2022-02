Der aus Dunfermline in Schottland stammende Graham Thomson stellt in seinem GitHub-Repository eine kleine Platine in Form von KiCAD-Dateien bereit, die nach Herstellung und bestückt mit den nötigen Komponenten erlaubt, Diskettenlaufwerke für IBM-kompatible PCs am Amiga nutzen zu können. Eine Modifikation der Laufwerke ist dann nicht mehr nötig. Die Platine wird für den Einsatz zwischen dem Amiga-Motherboard und dem Diskettenlaufwerk platziert. Das Projekt basiert laut Graham auf der gleichen Idee wie der EZ-DF0, der vor vielen Jahren von Eyetech verkauft wurde. Alle lötfreudigen Leser finden weitere Informationen und die KiCAD-Dateien in Graham's GitHub-Repository: https://github.com/indigolemon/EZ-FD GitHubhttps://github.com/indigolemon/EZ-FD