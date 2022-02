35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Zoo Tycoon #7: Neuer Zoo, neues Glück (RetroPlay/PC)Endspurt zum Jahreswechsel! Jetzt darf nichts mehr schiefgehen, oder? Spannuuuuung... Und? Ja! Gewonnen! Die Herausforderung Waldzoo ist geschafft, Tiere und Besucher sind glücklich und die Kasse stimmt auch! Ein Szenario schaffen wir noch, oder? Diesmal stürzen sich Dennis und Maren in den Seaside-Ville-Zoo! Ein kleiner Etat steht uns zur Verfügung - machen wir das Beste draus und schaffen einen schnuckeligen Zoo!Zoo Tycoon #8: Eingeschlossene Besucher (RetroPlay/PC)Leopard? Strauß? Warzenschwein? Dennis darf sich das nächste Tier aussuchen, dass in den Zoo kommt! Der kleine Erlebnispark weiß zu gefallen und die beiden erhalten Bestnoten! Was kann denn jetzt noch schief gehen? Und bei der ganzen Schafferei überhaupt noch Zeit und Gelegenheit, dem ganzen Wuseln einfach mal in Ruhe zuzuschauen? Plötzlich sind die Nilpferde zu Dritt, und keiner hat's mitbekommen...Historyline #248: Stellungskampf mit Artillerie (RetroPlay/Amiga)Der Gegner hat sich eingegraben und die Angriffsmöglichkeiten gehen aus, während Dennis ein Licht aufgeht bzgl. der Reihenfolge der Baukomponenten. Sabotage! Und die fröhliche Musik bleibt auch noch aus - das muss sich ändern! Der Weg zum Feind ist zu gefährlich - wir müssen schon auf Distanz tödlich sein und beauftragen zwei weitere schwere Artillerien...Retro-Merchandise, Gameshow und ein PC im Amiga (Retro ausgepackt)Es wird ausgepackt! Wir haben diesmal was von Polyplay geliefert bekommen. Und dieses Merchandise atmet Retro aus! Und dann geht es weiter mit einer beliebten Fernseh-Spielshow der 80er. Also ein schönes Sammelsurium diesmal!