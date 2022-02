Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:AMIGA FACTORY: Gameplay Golden Axe Level 2 - Commodore Amiga - 720 ComentadoAMIGA FACTORY: Gameplay Rick Dangerous Enhanced AGA Beta 4 - Commodore Amiga - 720Amigos Retro Gaming: International Computer Club 5th Meeting - January 31, 2022Winter Olympics - Get Cray Cray in Norway! Amigos: Everything Amiga 337Hold and Modify: THE FIRST AMIGA. The wonderful Amiga 1000!The Case of the Cautious Condor (Amiga CD) - A Playguide and Review - by LemonAmiga.comLorraine: 32se liteMs Mad Lemon: Amiga OS 3.2 Installing Best Classic WB & Other ProgramsPhaze101: [ITA] 25 Corso completo di programmazione e sviluppo per Amiga Hardware in linguaggio Assembly 68000Phaze101: [ENG] 25 - The Complete Amiga 68000 Assembly Hardware Programming & Development CourseProjekt Hirnfrei: [AmigaOS] VBCC die ErsteRavi Abbott: Amiga MTV SponsorshipScene World Magazine: Andreas Escher Video interview for Scene World MagazineScene World Magazine: Video Interview with Andreas Garbe for Scene World Magazine