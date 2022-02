Ein ganzes Programm in nur 10 BASIC-Zeilen geht nicht? Dass es geht und was dabei herauskommen kann, werden wir spätestens nach dem Ablauf des BASIC 10Liner Contest wissen.In Friedrichstadt, in der Eider-Treene-Schule ist ein Laboratorium für Heimcomputer ansässig, welches auf den Namen Homeputerium getauft wurde und gespendete Computer vergangener Tage beherbergt. Dazu gehören zum Beispiel der C64, der Atari 400, der CPC-464 von Schneider und natürlich auch der Amiga 500. Schülerinnen und Schüler können sich dort mit der Technik der Heimcomputer-Ära von 1977 bis 1989 auseinander setzen und das Programmieren mit BASIC auf diesen Rechnern erlernen.2011 wurde das Homeputerium zum Austragungsort für einen BASIC-Programmierwettbewerb, damals noch im Rahmen einer jährlichen und sogenannten NOMAM-Party, was allerdings für "Not only marvelous Atari machinery" steht und wirklich nichts mit Al Bundy zu tun hat. Seit 2014 ist der Wettbewerb auch für Teilnehmer von Außerhalb geöffnet und beschränkt sich nicht mehr nur auf Atari-Computer. Die bislang mehr als 500 eingereichten Beiträge dürften dieses Jahr auch wieder Zugang bekommen, denn der BASIC-Wettbewerb findet auch dieses Jahr wieder statt und zwar zum elften Mal. Bis zum 26. März 2022 um 18:00 Uhr CET hat jeder die Möglichkeit seinen Beitrag einzureichen. Am 9. April 2022 findet dann auf der NOMAM die Preisverleihung statt.Die genauen Regeln des Wettbewerbs und alles Wissenswerte rund um den Wettbewerb gibt es auf der offiziellen Website: https://gkanold.wixsite.com/homeputerium Wer möchte, kann sich auch etwas Inspiration von den Einreichungen der vergangenen Jahre holen: https://bunsen.itch.io amiga-news.dehttps://www.amiga-news.de/de/news/AN-2022-02-00007-DE.html