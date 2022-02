I wanted the adapter to sit inside the keyboard and use the CD32 AUX-connector (PS/2 style mini-DIN) as-is for cable.

Jari Tulilahti aus Lohja in Finland hat basierend auf einem ATTiny85 Microcontroller einen Konverter zur Nutzung von PS/2-Tastaturen am Amiga gebaut. Die kleine Platine selbst kann in der Tastatur untergebracht werden. Entstanden ist die Idee für das Projekt, weil Jari eine farblich passende Tastatur für seinen Amiga CD32 haben wollte. Außerdem wollte Jari, wie er auf seiner Projekt-Seite selber schreibt, bei seinem PS2toAmiga-Projekt bewusst kleine Chips einsetzen, als die, die bei bereits vorhanden, ähnlichen Lösungen genutzt werden, wie sie im Internet zu finden sind. Dadurch soll kostaberes Silizium eingespart werden und die Microcontroller leisten immer noch genau das, was sie leisten sollen.Er wollte, dass der Adapter in der Tastatur sitzt und den CD32 AUX-Anschluss (Mini-DIN im PS/2-Stil) unverändert zum Anschluss verwendet.Da das Tastaturprotokoll in allen Amigas gleich ist und nur die Pinbelegungen sich je nach Amiga-Modell unterscheidet, kann das PS2toAmiga-Projekt auch in anderen Amiga-Modellen verwendet werden, um eine PS/2-Tastatur als Ersatztastaturanzuschließen.Bau- und Installationsschritte, sowie Bilder, Firmware und viele weitere Informationen stellt Jari für Interessierte auf der GitHub-Seite des Projektes bereit: https://github.com/Jartza/PS2toAmiga GitHub