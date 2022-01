This was not meant to be a 1:1 port of the arcade, that was not claimed at all.

Dante Mendes hat seine finale Version des 1985 von Konami für Arcade-Automaten veröffentlichten Klassikers Green Beret für den Amiga veröffentlicht. Wer den Titel noch nicht kennt: Es handelt sich um ein Kriegsspiel, in dem man einen Helden steuert, welcher sich zunächst mit einem Messer bewaffnet durch vier Bereiche (Raketenbasis, Hafen, Brücke und Gefängnislager) kämpfen muss, auf seinem Weg jedoch auch noch andere Waffen einsammeln und verwenden kann, um sich den mit Feinden gepflasterten Weg frei zu räumen. Am ende der Level warten fiese Bosse und zwischendurch wird man mit Zwischensequenzen unterhalten.Wie eingangs erwähnt, handelt es sich um Dante Mendes' Version des Konami Klassikers, da das Spiel einige Änderungen im Vergleich zum originalen Arcade-Titel bereit hält. So wurde zum einen statt einer militärischen Marschmusik des Arcade-Spiels eine von DJ Metune neu arrangierte Version des NES Soundtracks gewählt, um die Möglichkeiten des Paula-Chips zur Geltung zu bringen. Hier sollen übrigens mit späteren Updates weitere Titel dazu kommen. Auch hat man auf mehr Farben gesetzt und das Spiel etwas wendiger gestaltet, ähnlich wie in der NES-Version. Auf dem NES hieß das Spiel übrigens Rush 'n Attack.Dante Mendes schreibt dazu:Das Spiel ist also eine 1:1-Portierung des originalen Arcade-Spiels, was so auch nie gedacht war/behauptet wurde.Das Spiel wurde mit der Scorpion Engine entwickelt und erfordert einen Amiga mit 512 KB Chip RAM und weiteren 512 KB sonstigen RAM. Als Joystick oder Gamepad genügt bereits ein Ein-Tasten-Controller, das Spiel unterstützt jedoch auch zwei voneinander unabhängige Tasten für das Schießen und Springen.Der Download des Spiels kann von der itch.io-Seite vorgenommen werden: https://danteretrodev.itch.io/greenberet Indie Retro Newshttps://www.indieretronews.com/2022/01/green-beretrushn-attack-highly_30.html#more