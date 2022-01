35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Zoo Tycoon #3: Ungeeignete Gehege (RetroPlay/PC)Das Tutorial ist geschafft - starten wir mit dem ersten eigenen Zoo! Die Rahmenbedingungen sind gesteckt, und die ersten Gehene stehen schon. Dennis und Maren nehmen sich des Löwengeheges an und stellen fest, dass die nicht ganz so leicht zufrieden zu stellen sind. Und das Känguruh ist auch sehr unglüklich, der Tierpflegerposten ist nicht besetzt, und die Zeit läuft - nur noch drei Monate, um das Szenario zu beenden!Zoo Tycoon #4: Zu viel Gras, nicht genügend Savanne (RetroPlay/PC)Im ersten Anlauf ist unser Zookonzept gescheitert, aber das hält uns nicht davon ab, es noch einmal zu versuchen. Zumal Dennis und Maren noch nicht herausgefunden haben, woran es denn nun gelegen hat. Die Tiere waren so weit jedenfalls glücklich und die Besucher zufrieden. Ob wir noch schnell die Löwen freilassen sollten? Ob das Riesenkänguruh uns in die Suppe gespruckt hat...? Egal - es wird Zeit für ein neues Szenario!Historyline #246: Kinder-Hitparade 1980 (RetroPlay/Amiga)Der Helm sitzt wieder, zurück zu Historyline, zurück an die Klemmbausteinbaustelle und ab in die Fabrik! Der Generalfeldhagen sieht sich gezwungen, mal ein bisschen Platz auf dem Feld zu schaffen. Seine Artillerie schlägt sich wacker, und unser Vizegeneral legt mal wieder eine Gesangseinlage ein...Gameshows und Laserdiscs (Retro ausgepackt)Dennis und Hagen mischen heute mal die Themen beim Auspacken. Wir starten mit schönen C64 Games zu Gameshows. Der Preis ist Heiß, Riskant, Wetten Dass..? Dingsda .. wir reisen quer durch unsere Jugend!Und danach nach einige Laserdisks aus der gleichen Zeit. Die Jungs gleichen dann mal ab, wer was mit wem geschaut hat