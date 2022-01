kas1e veröffentlichte auf OS4Depot einen neuen Patch für Exodus: The Last WarDies ist ein Patch, der einige größere und kleinere Probleme in „Exodus: The Last War“ behebt.Es ist erforderlich, dass das Spiel von der CD-Vollversion (physisch oder virtuell spielt keine Rolle) installiert und alle neuesten Updates installiert wurde.Änderungen:v.0.1:- neue reaktionsbasierte Präferenz-Binärdatei (die alte war sehr fehlerhaft). Danke an Javier, der eine neue geschrieben hat.- Läuft nun auf RadeonHD/RX. Dank an Daniel und LiveForIt.- DSI im Menü behoben. Danke an Daniel und Salas00- DSIs beim Beenden behoben. Danke an Daniel.TODO:- Weitere Probleme mit Radeon RX/HD beheben (Credits, Ladebalken)- Wenn wir kein CDDA-Gerät haben und die Option "Kein CD-Audio" einstellen, läuft das Spiel immer noch nicht und fragt immer noch nach einem CDDA-Gerät, obwohl dies nicht der Fall sein sollte.- Einen Bildschirm ähnlich wie die Workbench erstellen, der über amiga+m aufgerufen werden kann.- Der Mauszeiger ist vom ersten Start an nicht immer aktiv- Kleine Fehler beheben, wenn CD-Audio aktiviert ist.- Der CD-Audiotrack stoppt nicht beim beenden des Spiels.- Intro-Filme