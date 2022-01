35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Amiga-Welt, Computer persönlich und andere Zeitschriften (Retro ausgepackt)Und es wird ausgepackt! Dieses Mal schmökern sich Dennis und Markus (Ja, Markus!) durch ein paar schwere Kisten. Denn die Schwesterzeitschrift der Happy Computer, die Computer persönlich, wird mal gleich in einer großen Schachtel geliefert. Oder doch lieber ein paar alte Jahrgänge? Wie wärs mit der Elektor von 1975?Zoo Tycoon #1: Wir bauen einen Zoo! (RetroPlay/PC)Was ist besser, als in den Zoo zu gehen? Richtig - einen eigenen Zoo zu bauen!! Mit dem Microsoft-Klassiker "Zoo Tycoon" zeigen uns Dennis und Maren, wie man einen erfolgreichen kleinen Tier-Wohlfühl-Park ins Leben ruft, die Zuschauer lockt und dabei die Finanzen nicht aus den Augen verliert. Eine tierische Herausforderung! Doch zuerst: die Einführung...Zoo Tycoon #2: Hühner im Paket (RetroPlay/PC)Da arbeitet man streng nach Anleitung das Tutorial durch und prompt macht man (vorsätzlich) Fehler und die Tiere sind unglücklich! Dabei ist das Tierwohl in unserem Zoo doch von äußerster Wichtigkeit! Mehr geeignete Bäume in die Gehege - so einfach kann es sein, manch tierischen Bewohner zufrieden zu stellen. Dank der umfangreichen, abrufbaren Information erkennen Dennis und Maren schnell, welche Wünsche die Tiere haben und welche Anforderungen bereits erfüllt sind. Und die sind mitunter recht umfangreich...Historyline #245: General Feldhagens Nasendusche (RetroPlay/Amiga)So ein Schienengeschütz ohne Schienen ist irgendwie blöd. oder? Hat fast was von Wald ohne Bäume... Darum rät Vizegeneral Dennis zum Bau einer Artillerie und wir bekommen eine kurze Zusammenfassung zum Stand der Dinge: unser Headquater wird dauerhaft bedrängt, beim Deopt ist die Lage geklärt, die Gegenwehr im Osten war maßlos, der Feind sammelt sich an seinem Hauptquartier, wir stehen sicher und ein Stellungskrieg steht an. Weiter geht's in Historyline!Ändere die Regeln! - Adam is Me (RetroToday/Atari 800)Wenn ein Spiel nicht auf beeindruckender Grafik und Action basieren soll, sondern auf witziger Knobelei, die die grauen Zellen auch mal zum qualmen bringt, dann ist "Adam is Me" für den Atari 8-Bit-Computer eine absolute Empfehlung! Wieder geht es um die Rettung der Welt. Man muss dafür nur in jedem Level die Siegesbedingung erfüllen! Inspiriert vom Grübelspielchen "Baba is You" dürfen die Regeln dafür angepasst werden. Nichts leichter als das - oder?