The Aros Archives ist eine Software-Sammlung für AROS Research Operating System und ist unter der URL http://archives.aros-exec.org ereichbar .Ebenswo wie im Aminet haben hier Programmierer die Möglichkeit ihre Software hochzuladen um sie den Usern zur Verfügung zu stellen.Mit fast 1.000 Uploads ist inwzwischen eine interessante Software-Sammlung für AROS zusammen gekommen.The Aros Archives wurde 2005 von Björn Hagström gegründet.Seit unserer letzten Meldung sind folgende Uploads dem The Aros Archives hinzugefügt worden: utility/workbench - 1.0.7 - 23 KB - 14.01.2022 - Drag-n-Drop Icons or use FileReq for Icon Exchange