35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Das Erbe #3: Mit dem Bus in die Stadt (RetroPlay/Amiga)Wenn zwei Jungs sich als Umweltpriester vom Maler beschimpfen lassen und dann über die verschiedenen Dämmarten diskutieren. Wenn Blowerdoor-Tests mit der Community besprochen werden und KfW Förderungen vom Hagenschen Anwesen nachgefragt werden. Ja dann hat Das Erbe sein Ziel bis hierher doch gut erreicht! Sensibilität für das Thema Umweltschutz schaffen. Trotzdem rücken die Jungs auch die Bezahlbarkeit der Maßnahmen immer wieder in den Fokus.Und im Spiel geht es jetzt weiter Richtung Innenstadt. Und wie? Klar, mit den Öffis!Das Erbe #4: Erdbeeren mit Schlagsahne (RetroPlay/Amiga)Unser geerbtes Anwesen glänzt langsam in neuem Glanz, die Elektrogeräte und Möbel sind ausgetauscht. Und jetzt bereiten wir Sahne zu. Das Erbe stellt uns erneut vor ganz neue Herausforderungen.Diese Adventure-Perle aus dem Anfang der 1990er lässt Hagen und Dennis auch heute wieder umweltgerecht agieren und im Anschluss nascht auch der Spieler Erdbeeren mit Sahne. Und an seiner neuen Freundin.Historyline #244: Gewürze, Spirituosen und giftige Schnecken (RetroPlay/Amiga)Während auf dem Schlachtfeld die Fetzen fliegen, machen Hagen und Dennis einen kleinen thematischen Ausflug in die kulinatische Küche. Echte indische Küche in Finnland... am Ende landen wir beim Fischbrötchensimulator. Zurück zum Geschehen - der Panzer bekommt langsam Struktur und die Einheiten bekommen Stück für Stück Platz auf dem Feld. Quasi Flurbereinigung, aber der Feind kommt in Massen...Amiga-Welt, Computer persönlich und andere Zeitschriften (Retro ausgepackt)Und es wird ausgepackt! Dieses Mal schmökern sich Dennis und Markus (Ja, Markus!) durch ein paar schwere Kisten. Denn die Schwesterzeitschrift der Happy Computer, die Computer persönlich, wird mal gleich in einer großen Schachtel geliefert. Oder doch lieber ein paar alte Jahrgänge? Wie wärs mit der Elektor von 1975?