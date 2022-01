Link zum Gewinnspiel:AmigaPortal.de Gewinnspiel 2022Das AmigaPortal.de verzeichnet seit kurzem nun über 100 Mitglieder. Vielen Dank an dieser Stelle an alle neuen Mitglieder und Sponsoren.Die meisten kommen aus Deutschland. Aus diesem Grund, feiern wir das Ganze mit einem großen Gewinnspiel.Start: 15.01.2022 - Ende: 29.01.20221. AmiKit 11.5 (brandneu! sobald es released wurde!)2. Deluxe Mini Monster Retro Gaming Joystick Kit - Cherry Red3. T.G.S. Joystick - Version 4 (2 Buttons with Autofire Function)4. Get ready - Kompakter 4 Spieler-Adapter für Amiga5. Hoodie Classic - Deponia - Pixelrufus6. XXL Mousepad - Amiga Portal7. Flashback (Steam Key)8. Pizza Connection (Steam Key)9. Amiga Addict Magazine Issue 0110. Amiga Fan’zine #2 (neue deutsche Amiga Zeitschrift)Nur wer sich auf AmigaPortal.de registriert hat,kann auch etwas gewinnen! Dies wird am Ende des Giveaways geprüft...Viel Glück an alle neuen und alten Member von AmigaPortal.de!https://www.amigaportal.de/index.php?threads/amigaportal-de-gewinnspiel-2022.164/